«Эспаньол» – «Мальорка»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Эспаньол» – «Мальорка», который состоится 25 февраля 2023 года
«Эспаньол»
В Ла Лиге «попугаи» находятся на тринадцатой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «бело-синих», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящей игре с «островитянами». Миром разошёлся «Эспаньол» с «Осасуной» в матче 20-го тура чемпионата Испании (1:1). 13 февраля «попугаи» уступили на своём поле команде «Реал Сосьедад».
С минимальным счётом «Эспаньол» в гостях взял верх над «Эльче» в прошлом туре Примеры.
«Мальорка»
Восьмое место в чемпионате занимают на данный момент «островитяне». Ознакомимся с успехами команды в недавних матчах. Автогол Фернандеса принёс победу «Мальорке» в домашней игре с мадридским «Реалом» в матче 20-го тура Примеры. Пропустив два гола, «киноварные» в сухую проиграли в гостях «Севилье». Исход встречи был решён ещё в первом тайме.
На прошлых выходных «красно-чёрные» одержали победу над «Вильярреалом» со счётом 4:2.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Эспаньол» – 2.60
- Ничья – 2.95
- Победит «Мальорка» – 3.15
- Победит «Эспаньол» с форой -1.5 – 5.70
- Обе забьют — да – 2.34
- Обе забьют — нет – 1.58
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.85
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.39
Статистика
- Три личные встречи из пяти последних закончились исходом тотал меньше 2.5 голов
- В двух поединках из пяти крайних «попугаи» обыграли своих оппонентов
- «Островитяне» выиграли в трёх матчах за тот же период.
Прогноз
На выезде «Мальорка» не показывает достойный результат в последнее время. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.60 на победу «Эспаньола».