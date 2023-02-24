«Эспаньол» – «Мальорка»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Эспаньол» – «Мальорка», который состоится 25 февраля 2023 года

«Эспаньол»

В Ла Лиге «попугаи» находятся на тринадцатой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «бело-синих», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящей игре с «островитянами». Миром разошёлся «Эспаньол» с «Осасуной» в матче 20-го тура чемпионата Испании (1:1). 13 февраля «попугаи» уступили на своём поле команде «Реал Сосьедад».

С минимальным счётом «Эспаньол» в гостях взял верх над «Эльче» в прошлом туре Примеры.

«Мальорка»

Восьмое место в чемпионате занимают на данный момент «островитяне». Ознакомимся с успехами команды в недавних матчах. Автогол Фернандеса принёс победу «Мальорке» в домашней игре с мадридским «Реалом» в матче 20-го тура Примеры. Пропустив два гола, «киноварные» в сухую проиграли в гостях «Севилье». Исход встречи был решён ещё в первом тайме.

На прошлых выходных «красно-чёрные» одержали победу над «Вильярреалом» со счётом 4:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эспаньол» – 2.60

Ничья – 2.95

Победит «Мальорка» – 3.15

Победит «Эспаньол» с форой -1.5 – 5.70

Обе забьют — да – 2.34

Обе забьют — нет – 1.58

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.85

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.39

Статистика

Три личные встречи из пяти последних закончились исходом тотал меньше 2.5 голов

В двух поединках из пяти крайних «попугаи» обыграли своих оппонентов

«Островитяне» выиграли в трёх матчах за тот же период.

Прогноз

На выезде «Мальорка» не показывает достойный результат в последнее время. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.60 на победу «Эспаньола».