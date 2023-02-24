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«Эспаньол» – «Мальорка»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 17:07
«Эспаньол» – «Мальорка»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Эспаньол» – «Мальорка», который состоится 25 февраля 2023 года

«Эспаньол»

В Ла Лиге «попугаи» находятся на тринадцатой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «бело-синих», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящей игре с «островитянами». Миром разошёлся «Эспаньол» с «Осасуной» в матче 20-го тура чемпионата Испании (1:1). 13 февраля «попугаи» уступили на своём поле команде «Реал Сосьедад».

С минимальным счётом «Эспаньол» в гостях взял верх над «Эльче» в прошлом туре Примеры.

«Мальорка»

Восьмое место в чемпионате занимают на данный момент «островитяне». Ознакомимся с успехами команды в недавних матчах. Автогол Фернандеса принёс победу «Мальорке» в домашней игре с мадридским «Реалом» в матче 20-го тура Примеры. Пропустив два гола, «киноварные» в сухую проиграли в гостях «Севилье». Исход встречи был решён ещё в первом тайме.

На прошлых выходных «красно-чёрные» одержали победу над «Вильярреалом» со счётом 4:2.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Эспаньол» – 2.60
  • Ничья – 2.95
  • Победит «Мальорка» – 3.15
  • Победит «Эспаньол» с форой -1.5 – 5.70
  • Обе забьют — да – 2.34
  • Обе забьют — нет – 1.58
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.85
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.39

Статистика

  • Три личные встречи из пяти последних закончились исходом тотал меньше 2.5 голов
  • В двух поединках из пяти крайних «попугаи» обыграли своих оппонентов
  • «Островитяне» выиграли в трёх матчах за тот же период.

Прогноз

На выезде «Мальорка» не показывает достойный результат в последнее время. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.60 на победу «Эспаньола».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк эспаньол
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:26
Игра равных команд, поэтому поставлю на голевую феерию Тб 2,5
Гость
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