Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Валенсия» – «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 20:08
«Валенсия» – «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Валенсия» – «Реал Сосьедад», который состоится 25 февраля 2023 года

«Валенсия»

«Летучие мыши» из Валенсии занимают на данный момент предпоследнее место в чемпионате Испании. Шесть матчей подряд «оранжевые» проигрывают своим оппонентам. С одинаковым счётом 0:1 «Валенсия» в гостях уступила «Вальядолиду» и «Жироне». В сухую, пропустив пару мячей, «летучие мыши» потерпели поражение от мадридского «Реала». Открыв счёт первыми, «оранжевые» проиграли дома «баскам» в матче позапрошлого тура.

20 февраля с минимальным счётом «Валенсия» уступила «Хетафе».

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» в Ла Лиге входит в тройку лучших команд Испании на текущий момент. Предлагаем ознакомиться с результатами крайних матчей с участием «бело-голубых». С минимальным счётом «Королевский» проиграл дома «Вальядолиду» в матче 20-го тура. На выезде «Реал Сосьедад» взял верх над «Эспаньолом». «Бело-голубые» на два гола от «попугаев» ответили тремя забитыми мячами.

На прошлых выходных «Королевский» разошёлся миром с «Сельтой» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Валенсия» – 3.10
  • Ничья – 3.20
  • Победит «Реал Сосьедад» – 2.47
  • Победит «Реал Сосьедад» с форой -1.5 – 4.85
  • Обе забьют — да – 2.01
  • Обе забьют — нет – 1.84
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.29
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.60

Статистика

  • Исходом тотал меньше 2.5 голов за матч завершились четыре очные встречи из пяти крайних
  • Только в одной игре из десяти последних «Валенсия» одержала победу
  • В шести поединках из десяти за последнее время «бело-голубые» обыграли своих оппонентов.

Прогноз

На восемь очков «Реал Сосьедад» отстаёт от «сливочных». У «бело-голубых» пока остаются шансы догнать «Реал». Три года «Королевский» не выигрывал «оранжевых». Пришло время исправить данную ситуацию. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.47 на победу команды «Реал Сосьедад».

Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 