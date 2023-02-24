«Валенсия» – «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 20:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Валенсия» – «Реал Сосьедад», который состоится 25 февраля 2023 года

«Валенсия»

«Летучие мыши» из Валенсии занимают на данный момент предпоследнее место в чемпионате Испании. Шесть матчей подряд «оранжевые» проигрывают своим оппонентам. С одинаковым счётом 0:1 «Валенсия» в гостях уступила «Вальядолиду» и «Жироне». В сухую, пропустив пару мячей, «летучие мыши» потерпели поражение от мадридского «Реала». Открыв счёт первыми, «оранжевые» проиграли дома «баскам» в матче позапрошлого тура.

20 февраля с минимальным счётом «Валенсия» уступила «Хетафе».

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» в Ла Лиге входит в тройку лучших команд Испании на текущий момент. Предлагаем ознакомиться с результатами крайних матчей с участием «бело-голубых». С минимальным счётом «Королевский» проиграл дома «Вальядолиду» в матче 20-го тура. На выезде «Реал Сосьедад» взял верх над «Эспаньолом». «Бело-голубые» на два гола от «попугаев» ответили тремя забитыми мячами.

На прошлых выходных «Королевский» разошёлся миром с «Сельтой» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Валенсия» – 3.10

Ничья – 3.20

Победит «Реал Сосьедад» – 2.47

Победит «Реал Сосьедад» с форой -1.5 – 4.85

Обе забьют — да – 2.01

Обе забьют — нет – 1.84

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.29

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.60

Статистика

Исходом тотал меньше 2.5 голов за матч завершились четыре очные встречи из пяти крайних

Только в одной игре из десяти последних «Валенсия» одержала победу

В шести поединках из десяти за последнее время «бело-голубые» обыграли своих оппонентов.

Прогноз

На восемь очков «Реал Сосьедад» отстаёт от «сливочных». У «бело-голубых» пока остаются шансы догнать «Реал». Три года «Королевский» не выигрывал «оранжевых». Пришло время исправить данную ситуацию. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.47 на победу команды «Реал Сосьедад».