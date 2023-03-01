«Арсенал» – «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Арсенал» – «Эвертон», который состоится 1 марта 2023 года

«Арсенал»

«Канониры» в чемпионате Англии на данный момент возглавляют турнирную таблицу. Предлагаем рассмотреть несколько крайних матчей с участием «красно-белых» за последнее время. На своём поле «Арсенал» потерпел поражение от «красных дьяволов» из Манчестера с разницей в пару мячей. Пропустив первыми, «канониры» в гостях взяли верх над «вилланами» в матче позапрошлого тура Премьер-лиги.

25 февраля «красно-белые» с минимальным счётом одержали победу над «лисами» из Лестера.

«Эвертон»

«Ириски» на текущий момент находятся на восемнадцатом месте в Премьер-лиге. Ознакомимся с недавними матчами «синих», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящем матче с «канонирами». В 23-ом туре чемпионата в мерсисайдском дерби «Ливерпуль» в сухую, поразив дважды ворота соперника, выиграл у «Эвертона». С минимальным счётом «ириски» одержали победу над «павлинами» из Лидса.

На своём поле со счётом 0:2 «синие» потерпели поражение от «вилланов» в матче прошлого тура.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» – 1.38

Ничья – 5.00

Победит «Эвертон» – 8.60

Победит «Арсенал» с форой -1.5 – 2.06

Обе забьют — нет – 1.70

Обе забьют — да – 2.16

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.80

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.05

Статистика

Три личные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов

Из пяти последних матчей в двух «канониры» уступили своим оппонентам

За тот же период «ириски» проиграли в трёх поединках.

Прогноз

На два очка «красно-белые» отстают от «небесно-голубых» из Манчестера. У «канониров» в предстоящем матче с «синими» есть возможность увеличить отрыв от конкурентов. Компания Pinnacle на победу «Арсенала» с форой -1.5 предлагает коэффициент 2.06.