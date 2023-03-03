«Боруссия» Менхенгладбах – «Фрайбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1677853889

сегодня, 17:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Боруссия» Менхенгладбах – «Фрайбург», который состоится 4 марта 2023 года

«Боруссия» Менхенгладбах

Менхенгладбахская команда на текущий момент находится на десятой строчке турнирной таблицы Бундеслиги. Вспомним несколько недавних матчей с участием «жеребят», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящем матче с «бразильцами из Брайсгау». В 20-ом туре чемпионата Германии с большим счётом «чёрно-бело-зелёные» на выезде потерпели поражение от «Герты». На своём поле в напряжённой борьбе «Гладбах» обыграл мюнхенскую «Баварию».

24 февраля со счётом 0:4 «жеребята» проиграли «карнавальникам».

«Фрайбург»

«Красно-белые» в чемпионате Германии занимают пятое место после двадцати двух туров. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков «Фрайбурга» за последнее время. На своём поле с разницей в один гол «бразильцы из Брайсгау» одержали победу над «швабами» из Штутгарта. Забив пару мячей, в сухую «красно-белые» в Бохуме обыграли «невыбиваемых».

На прошлых выходных ничейным исходом завершилась игра с леверкузенскими «фармацевтами» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Менхенгладбах – 2.49

Ничья – 3.55

Победит «Фрайбург» – 2.80

Победит «Боруссия» Менхенгладбах с форой -1.5 – 4.55

Обе забьют — нет – 2.29

Обе забьют — да – 1.60

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.73

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.11

Статистика

В двух матчах из пяти за последнее время «жеребята» проиграли

В одном поединке из пяти крайних «красно-белые» уступили

Четыре очные встречи из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 голов.

Прогноз

Компания Pinnacle на ничью в матче предлагает коэффициент 3.55. Ничейным исходом завершились два крайних очных матча команд. На данном этапе «жеребята» и «бразильцы из Брайсгау» находятся примерно на одном уровне.