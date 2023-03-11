Ла Лига погрязла в проблемах и судебных разбирательствах. Тебас и «Барселона» в центре внимания

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вчера, 13:28

Испанскому чемпионату придется долго приходить в себя.

Хавьер Тебас – проблема номер один в испанском чемпионате

Нынешний президент Ла Лиги Хавьер Тебас занимает свой пост с 2013 года. До этого он на протяжении 12 лет занимал пост вице-президента организации. На момент вступления на текущую должность Тебас принимал чемпионат в ранге одного из сильнейших в мире. В клубах Ла Лиги было огромное количество звезд, ведущие команды бесперебойно боролись за еврокубки. В последние годы это делает только «Реал».

За 10 лет аудитория испанского чемпионата достигла исторического минимума, а будущее многих команд встало под вопрос из-за множественных проблем. При Тебасе лига однозначно деградирует, и это сказывается на покупке клубами новых игроков. Они не способны создать для футболистов хорошие условия, как минимум, в экономическом плане.

Наиболее показательным стало зимнее трансферное окно, когда клубы Ла Лиги в общей сложности потратили 28,2 млн евро, что на 64% меньше относительно прошлого года. Для сравнения, даже клубы МЛС и Аргентины потратили больше. А самой расточительной командой стал «Эспаньол», выложивший 13,2 млн евро.

Намерение Тебаса – создать условия, при которых клубы могли бы тратить то, что зарабатывают самостоятельно. Новые инвесторы привлекаются при очень больших ограничениях, при этом сам Хавьер принял предложение фонда, которое не рассматривалось ни в Италии, ни в Германии.

При всех экономических проблемах чемпионата и клубов, Тебас увеличил свою заработную плату до 4 млн евро в год, что в три раза больше, чем у какого-либо главы в любом другом чемпионате Европы. Сам Тебас неоднократно критиковал Английскую Премьер-Лигу за то, сколько тратят ее клубы, но в то же время, если посмотреть на годовую зарплату, то у главы АПЛ Элисона Бриттена она составляет всего лишь 1 млн евро. Между тем английскому чемпионату запросто удается привлекать хороших инвесторов, в отличие от Ла Лиги.

Больше всего из-за Тебаса страдает «Барселона», но достается и другим коллективам

Совсем недавно Хавьер Тебас выступил на саммите Financial Times’ Business of Football и заявил, что у «Барселоны» нет средств и им необходимо серьезно восполнять свой бюджет:

На сегодняшний день у «Барселоны» в бюджете нет средств, которые она могла бы потратить в следующее трансферное окно. Сейчас их бюджет – минус 200 млн евро. Они смогут подписать игроков летом, если продадут кого-то минимум на эту сумму.

Отчасти именно из-за нового регламента каталонцам не удается зарегистрировать подписание нового контракта Гави – мешает лимит заработной платы. По данным испанской прессы, руководство «блауграны» во главе с Лапортой считает, что установленные Тебасом правила не приносят абсолютно никакой пользы и практической ценности, а существуют только ради усложнения жизни для клубов чемпионата.

Так, например, у той же «Барселоны» не удается без проблем приобретать новых футболистов. Вокруг команды уже много времени ходит огромное количество слухов о том, что они намерены заполучить то одного, то другого игрока. Однако в январе «Барса» не совершила ни одного подписания.

По условиям, установленным Тебасом, «Барселоне» позволено регистрировать новых игроков только в том случае, если она сможет доказать, что заработает на футболисте в четыре раза больше зарплаты игрока. Все трансферы, которые были проведены летом, совершались за счет различного рода экономических рычагов. После назначения Лапорты каталонцы активно продавали активы клуба, чтобы получить положительный баланс, но активы не безграничны.

Аналогичные проблемы и у других команд. Сам Тебас отмечает, что позволить себе большие приобретения может только мадридский «Реал». Ни «Барса», ни «Атлетико» с «Севильей», ни кто-либо еще не способен качественно усиливать свой состав, составляя конкуренцию на трансферном рынке.

Разбирательство по «делу Негрейры» набирает обороты

Совсем недавно испанская прокуратура предъявила обвинения в адрес «Барселоны», Хосепа Бартомеу, Сандро Росселя, Альберто Солера и Оскара Грау по «делу Негрейры». Разбирательство находится в руках Следственного суда №1 Барселоны.

Все выше перечисленные лица, а также футбольный клуб были обвинены в преступлениях в виде коррупции в бизнесе в форме спортивного мошенничества, недобросовестного управления и подделки коммерческих документов. Прокуратурой было отмечено следующее:

Через Сандро Росселя и Хосепа Бартомеу «Барселона» достигала и поддерживала конфиденциальное общение и разного рода соглашения с обвиняемым Энрикесом Негрейрой, который в обмен на денежные средства осуществлял действия в пользу каталонской команды при принятии решений судьями в матчах, влияя таким образом на результаты соревнований.