«Марсель» — «Страсбур»: прогноз и ставки от БК Pinnacle на матч французской Лиги 1

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Марсель» — «Страсбур», который состоится 12 марта 2023 года
«Марсель»
«Марсель» смог набрать девять очков в пяти последних турах Лиги 1 и сейчас команда старается не отставать от «ПСЖ» в турнирной таблице. Коллектив набрал 55 очков, что на 11 пунктов меньше, чем у парижан, но они провели на одну встречу больше. Таким образом, чтобы оставлять за собой реальные шансы на борьбу, хозяев в этой встрече устроит только победа. Матч будет интересным и напряженным, ведь обе команды имеют четкие цели в сезоне.
09 марта «Марсель» на выезде обыграл «Ренн» (1:0), а первого числа неожиданно уступил «Анси» в кубке Франции в серии пенальти (2:3).
«Страсбур»
«Страсбур» в этом сезон только и может сконцентрироваться на борьбе за право остаться в Лиге 1, ведь сезону у команды не удался. На данный момент она набрала 22 балла и занимает 17 место, но в случае победы сможет покинуть зону вылета. Для гостей сейчас любые набранные баллы очень важны, поэтому от них возможно стоит ожидать закрытый футбол с большим количеством игроков в обороне.
05 марта «Страсбур» на своем поле проиграл «Бресту» (0:1), а 26 февраля разделил очки с «Клермоном» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Марсель» – 2
- Ничья – 3.4
- Победит «Страсбур» – 3.9
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Страсбура» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Марсель» выиграл шесть из десяти последних встреч во всех турнирах
- «Страсбур» проиграл «Марселю» три из пяти последних встреч при двух ничьих
- «Марсель» не проигрывает своему оппоненту более 15 матчей подряд в рамках Лиги 1 и кубка Франции
Прогноз
Поставить на победу «Марселя», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Хозяева имеют отличную статистику со «Страсбуром» и наверняка добьются еще одной важной победы в этот футбольный вечер.