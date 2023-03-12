«Марсель» — «Страсбур»: прогноз и ставки от БК Pinnacle на матч французской Лиги 1

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вчера, 12:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Марсель» — «Страсбур», который состоится 12 марта 2023 года

«Марсель»

«Марсель» смог набрать девять очков в пяти последних турах Лиги 1 и сейчас команда старается не отставать от « ПСЖ » в турнирной таблице. Коллектив набрал 55 очков, что на 11 пунктов меньше, чем у парижан, но они провели на одну встречу больше. Таким образом, чтобы оставлять за собой реальные шансы на борьбу, хозяев в этой встрече устроит только победа. Матч будет интересным и напряженным, ведь обе команды имеют четкие цели в сезоне.

09 марта «Марсель» на выезде обыграл «Ренн» (1:0), а первого числа неожиданно уступил «Анси» в кубке Франции в серии пенальти (2:3).

«Страсбур»

«Страсбур» в этом сезон только и может сконцентрироваться на борьбе за право остаться в Лиге 1, ведь сезону у команды не удался. На данный момент она набрала 22 балла и занимает 17 место, но в случае победы сможет покинуть зону вылета. Для гостей сейчас любые набранные баллы очень важны, поэтому от них возможно стоит ожидать закрытый футбол с большим количеством игроков в обороне.

05 марта «Страсбур» на своем поле проиграл «Бресту» (0:1), а 26 февраля разделил очки с «Клермоном» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Марсель» – 2

Ничья – 3.4

Победит «Страсбур» – 3.9

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Страсбура» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Марсель» выиграл шесть из десяти последних встреч во всех турнирах

«Страсбур» проиграл «Марселю» три из пяти последних встреч при двух ничьих

«Марсель» не проигрывает своему оппоненту более 15 матчей подряд в рамках Лиги 1 и кубка Франции

Прогноз

Поставить на победу «Марселя», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Хозяева имеют отличную статистику со «Страсбуром» и наверняка добьются еще одной важной победы в этот футбольный вечер.