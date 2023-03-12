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«Марсель» — «Страсбур»: прогноз и ставки от БК Pinnacle на матч французской Лиги 1

вчера, 12:36
«Марсель» — «Страсбур»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Марсель» — «Страсбур», который состоится 12 марта 2023 года

«Марсель»

«Марсель» смог набрать девять очков в пяти последних турах Лиги 1 и сейчас команда старается не отставать от «ПСЖ» в турнирной таблице. Коллектив набрал 55 очков, что на 11 пунктов меньше, чем у парижан, но они провели на одну встречу больше. Таким образом, чтобы оставлять за собой реальные шансы на борьбу, хозяев в этой встрече устроит только победа. Матч будет интересным и напряженным, ведь обе команды имеют четкие цели в сезоне.

09 марта «Марсель» на выезде обыграл «Ренн» (1:0), а первого числа неожиданно уступил «Анси» в кубке Франции в серии пенальти (2:3).

«Страсбур»

«Страсбур» в этом сезон только и может сконцентрироваться на борьбе за право остаться в Лиге 1, ведь сезону у команды не удался. На данный момент она набрала 22 балла и занимает 17 место, но в случае победы сможет покинуть зону вылета. Для гостей сейчас любые набранные баллы очень важны, поэтому от них возможно стоит ожидать закрытый футбол с большим количеством игроков в обороне.

05 марта «Страсбур» на своем поле проиграл «Бресту» (0:1), а 26 февраля разделил очки с «Клермоном» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Марсель» – 2
  • Ничья – 3.4
  • Победит «Страсбур» – 3.9

Статистика

  • Четыре из пяти последних матчей «Страсбура» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Марсель» выиграл шесть из десяти последних встреч во всех турнирах
  • «Страсбур» проиграл «Марселю» три из пяти последних встреч при двух ничьих
  • «Марсель» не проигрывает своему оппоненту более 15 матчей подряд в рамках Лиги 1 и кубка Франции

Прогноз

Поставить на победу «Марселя», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Хозяева имеют отличную статистику со «Страсбуром» и наверняка добьются еще одной важной победы в этот футбольный вечер.

Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:06
Победа команды хозяев поля с Азиатской форой (-1) в этом матче. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:16
Последнее свидание на Велодроме закончилось 4-0 в пользу Олимпика с более сильной версией состава Страсбурга. Сейчас, когда подопечные Тудора спокойно целую неделю готовятся к матчам чемпионата, когда они мотивированы сохранением второй строчки в Лиге 1 и получают дома при полной поддержке аутсайдера чемпионата, то победа в 1 мяч от фаворита выглядит обязательным минимумом. Класс и исполнительское мастерство на стороне хозяев, которые должны задавить соперника мощным прессингом и набрать важные 3 очка в копилку чемпионата.
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