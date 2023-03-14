«Фенербахче» — «Севилья»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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14 марта 2023, 13:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Фенербахче» — «Севилья», который состоится 16 марта 2023 года

«Фенербахче»

Турецкому клубу в первом матче давали хорошие шансы на приемлемый результат, но поражение в два мяча существенно осложнила ситуацию. Теперь «Фенербахче» уже на своем стадионе попытается исправить ситуацию, что не является невозможным, ведь в прошлой выездной встрече соперник проиграл ПСВ с нужным счетом. В чемпионате Турции «желто-черные» идут на втором месте и уступают лидеру девять баллов, при этом имея одну игру в запасе.

9 марта «Фенербахче» проиграл на выезде «Севилье» (0:2) в Лиге Европы, а четвертого числа обыграл на выезде «Кайсериспор» (2:1).

«Севилья»

«Севилья» очень неудачно выступает в чемпионате Испании, но в Лиге Европы клуб имеет большой опыт, который даже в нынешней ситуации помогает ему добиваться результата. Чтобы пройти уже в четвертьфинал турнира, испанскому клубу достаточно сыграть вничью или даже проиграть в один мяч. Матч с «Фенербахче» будет очень непростым, ведь в Турции они столкнутся с безумной поддержкой соперника трибунами.

12 марта «Севилья» на своем поле с трудом переиграла «Альмерию» (2:1), а девятого числа оказалась сильнее «Фенербахче» в Лиге Европы (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фенербахче» – 2.2

Ничья – 3.45

Победит «Севилья» – 3.2

Статистика

«Севилья» выиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Фенербахче» выиграл девять из десяти последних матчей на своем поле во всех турнирах

«Севилья» выиграла три последних матча у «Фенербахче»

Прогноз

Поставить на победу «Фенербахче», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. С большой вероятностью турки на своем стадионе одержат победу, но хватит ли ее для успеха в противостоянии очень сложно сказать.