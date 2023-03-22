Франция — Нидерланды : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Франция — Нидерланды, который состоится 24 марта 2023 года
Франция
Серебряный призер прошлого чемпионата мира в Катаре начинает свой путь в отборе Евро 2024 и очень хочет в нем преуспеть, ведь ЧЕ давно не давались французам. Уже в первом туре они встретятся на своем поле с прямым конкурентов, и чтобы чувствовать себя уверенно уже на самом старте, чемпиону мира 2018 года нужна победа. Матч является центральным в этот игровой день и вызывает большой интерес среди болельщиков.
14 декабря сборная Франции обыграла в полуфинале ЧМ 2022 команду Марокко (2:0), а 18 числа проиграла в финале Аргентине (3:4 в серии пенальти).
Нидерланды
Сборная Нидерландов на данный момент состоит из опытных футболистов, которые играют не последнюю роль в ведущих европейских клубах и готова бросить вызов Франции в борьбе за выход с первого места на Евро 2024. На прошлом чемпионате мира Нидерланды добились стадии четвертьфинала, а Евро 2020 пропустила, так как не смогла пройти квалификацию, поэтому сейчас футболисты максимально мотивированы.
03 декабря команда Нидерландов обыграла США (3:1), а девятого числа в следующей стадии уступила Аргентине лишь в серии пенальти (2:3 в серии пенальти).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Франция – 1.83
- Ничья – 3.55
- Победит Нидерланды – 4.4
Статистика
- Франция выиграла шесть матчей из десяти последних во всех турнирах
- Пять из семи последних матчей Нидерландов завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Франция выиграла четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Обе сборные умеют атаковать и наверняка смогут отличиться в воротах друг друга по итогу финального свистка в этом поединке.