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Франция — Нидерланды : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 20:57
Франция — Нидерланды : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Франция — Нидерланды, который состоится 24 марта 2023 года

Франция

Серебряный призер прошлого чемпионата мира в Катаре начинает свой путь в отборе Евро 2024 и очень хочет в нем преуспеть, ведь ЧЕ давно не давались французам. Уже в первом туре они встретятся на своем поле с прямым конкурентов, и чтобы чувствовать себя уверенно уже на самом старте, чемпиону мира 2018 года нужна победа. Матч является центральным в этот игровой день и вызывает большой интерес среди болельщиков.

14 декабря сборная Франции обыграла в полуфинале ЧМ 2022 команду Марокко (2:0), а 18 числа проиграла в финале Аргентине (3:4 в серии пенальти).

Нидерланды

Сборная Нидерландов на данный момент состоит из опытных футболистов, которые играют не последнюю роль в ведущих европейских клубах и готова бросить вызов Франции в борьбе за выход с первого места на Евро 2024. На прошлом чемпионате мира Нидерланды добились стадии четвертьфинала, а Евро 2020 пропустила, так как не смогла пройти квалификацию, поэтому сейчас футболисты максимально мотивированы.

03 декабря команда Нидерландов обыграла США (3:1), а девятого числа в следующей стадии уступила Аргентине лишь в серии пенальти (2:3 в серии пенальти).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Франция – 1.83
  • Ничья – 3.55
  • Победит Нидерланды – 4.4

Статистика

  • Франция выиграла шесть матчей из десяти последних во всех турнирах
  • Пять из семи последних матчей Нидерландов завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Франция выиграла четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Обе сборные умеют атаковать и наверняка смогут отличиться в воротах друг друга по итогу финального свистка в этом поединке.

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