Франция — Нидерланды : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 20:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Франция — Нидерланды, который состоится 24 марта 2023 года

Франция

Серебряный призер прошлого чемпионата мира в Катаре начинает свой путь в отборе Евро 2024 и очень хочет в нем преуспеть, ведь ЧЕ давно не давались французам. Уже в первом туре они встретятся на своем поле с прямым конкурентов, и чтобы чувствовать себя уверенно уже на самом старте, чемпиону мира 2018 года нужна победа. Матч является центральным в этот игровой день и вызывает большой интерес среди болельщиков.

14 декабря сборная Франции обыграла в полуфинале ЧМ 2022 команду Марокко (2:0), а 18 числа проиграла в финале Аргентине (3:4 в серии пенальти).

Нидерланды

Сборная Нидерландов на данный момент состоит из опытных футболистов, которые играют не последнюю роль в ведущих европейских клубах и готова бросить вызов Франции в борьбе за выход с первого места на Евро 2024. На прошлом чемпионате мира Нидерланды добились стадии четвертьфинала, а Евро 2020 пропустила, так как не смогла пройти квалификацию, поэтому сейчас футболисты максимально мотивированы.

03 декабря команда Нидерландов обыграла США (3:1), а девятого числа в следующей стадии уступила Аргентине лишь в серии пенальти (2:3 в серии пенальти).

Котировки БК Pinnacle

Победит Франция – 1.83

Ничья – 3.55

Победит Нидерланды – 4.4

Статистика

Франция выиграла шесть матчей из десяти последних во всех турнирах

Пять из семи последних матчей Нидерландов завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Франция выиграла четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Обе сборные умеют атаковать и наверняка смогут отличиться в воротах друг друга по итогу финального свистка в этом поединке.