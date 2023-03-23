Будущее Бускетса под вопросом. У него на руках предложение «Барсы», но он не спешит принимать решение

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Проблемы «Барселоны» могут повлиять на то, останется ли Бускетс

Всеми известные проблемы, которые руководство каталонцев решает уже на протяжении долгого времени, сильно повлияли на все сферы клуба. За последние несколько лет команду уже покинуло несколько легенд, а большая часть игроков согласилась на внушительное сокращение контрактов. Среди тех, кто остался, был и Серхио Бускетс. Летом ему исполнится 35 лет, а текущий договор истекает после окончания текущего сезона.

«Барселона» является единственным клубом в карьере опорного полузащитника, и в последнее время тучи над вопросом о будущем каталонца все больше сгущаются. По информации СМИ , Бускетс продолжительный период был разочарован президентом «сине-гранатовых» Жоаном Лапортой, поскольку клуб долго не делал первый шаг в переговорах. Однако сам Лапорта в феврале дал интервью, в котором обозначил свою позицию:

Серхио мог уехать в январе этого года, такой вариант был, но, к счастью, он решил остаться и закончить сезон с нами. Если он считает, что достаточно силен, чтобы продолжить летом, мы снова сядем и поговорим. Все стороны договорились об этом.

Бускетс на самом деле все еще в хорошей форме и «Барселона» сильно зависит от своего капитана. Показательно, что 34-летний футболист в первом полуфинальном матче Кубка Испании побил рекорд по количество матчей в Эль Класико, достигнув отметки в 46 матчей. Ранее рекорд принадлежал Месси и Рамосу, у которых было по 45 матчей.

Серхио остается важным звеном команды на поле и за его пределами, поэтому информация о предложении нового контракта не заставила себя долго ждать. Опорный полузащитник хочет воспользоваться международной паузой, чтобы принять для себя решение.

Каталонцы предложили ему контракт на один год с возможностью продления в зависимости от количества игр, которые он сыграет в следующем сезоне. Однако сумма существенно отличается от той, что прописана у него в текущем соглашении. Сейчас Бускетс получает 18 млн евро в год. Семья полузащитника хочет остаться в Барселоне, однако предложения от других клубов финансово более привлекательные.

Бускетс может оказаться в одном клубе с Роналду или в МЛС

После переезда Криштиану в Саудовскую Аравию аппетиты клубов страны только возросли. В стране хотят повысить интерес к их лиге и пытаются привлечь в свой чемпионат звезд мирового футбола. За последние 3 месяца в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что два лидера чемпионата «Аль-Наср» или «Аль-Хиляль» хотят переманить к себе то Месси, то Фирмино, то того же Серхио.

В случае с Бускетсом – это «Аль-Наср», который предлагает внушительную сумму по контракту для каталонца. Иной причины переезда на Аравийский полуостров у игроков быть не может, поскольку уровень футбола в чемпионате оставляет желать лучшего.

Другим вариантом является «Интер Майами» Дэвида Бэкхэма. Информацию о предложении американского клуба подтверждал и президент «Барселоны» Жоан Лапорта, и главный тренер американского коллектива Фил Невилл:

Я не буду ничего отрицать и не стану говорить, что в информации о нашем интересе к Лионелю Месси и Серхио Бускетсу нет правды. Мы хотим, чтобы в этом клубе выступали лучшие игроки мира. Месси и Бускетс в последние годы выделяются сильнее остальных. Это отличные игроки, которые по-прежнему могут принести огромную пользу нашему клубу.

Из-за предложений с внушительными суммами в контрактах Серхио Бускетсу предстоит принять серьезное решение. С одной стороны, он уже сделал себе впечатляющую карьеру и может заработать в чемпионате с намного меньшей конкуренцией, чем в Испании. С другой – красиво завершить карьеру в родном клубе, да еще и помочь ему, пойдя на уступки по заработной плате.

«Барселона» подыскивает варианты на случай, если ей не удастся сохранить Бускетса

На фоне информации о возможном уходе опорного полузащитника из стана «сине-гранатовых», вполне логично, что руководство команды рассматривает запасные варианты. Среди них значится немного игроков.

Основным кандидатом на место Серио является хавбек «Реала Сосьедад» Мартин Субименди, который очень нравится главному тренеру «Барселоны» Хави. Каталонский специалист убежден, что Мартин сможет в потенциале стать полноценной заменой Бускетса, однако данный трансфер тяжело представить в ближайшее лето из-за финансовых проблем клуба в борьбе с фейр-плей Ла Лиги.

Другим вариантом называется Рубен Невеш из «Вулверхэмптона». Недавно сообщалось, что всемирно известный агент Мендеш проводил встречу с Лапортой для обсуждения будущего ряда игроков, среди которых был и португальский полузащитник. Контракт Невеша с «Вулвз» истекает летом 2024-го, поэтому «блауграна» могла бы себе позволить трансфер игрока, но детальная информация об этих переговорах отсутствует.

При определенных обстоятельствах, клуб может воспользоваться и внутренними ресурсами. В команде уже есть игрок, способный из глубины направлять вектор атаки и контролировать темп игры. Это подметил и другой полузащитник «сине-гранатовых» Педри:

Конечно, я надеюсь, что Бускетс продолжит выступления за «Барселону». Мне нравится играть с ним. Когда его с нами нет, мы замечаем его отсутствие на поле. Надеюсь, что он пробудет здесь как можно дольше. В случае чего, Френки может стать ему хорошей заменой. Он играл на этой позиции в составе своей национальной команды.

Однако в случае с Де Йонгом есть некоторая загвоздка – он редко в своей карьере играл в роли единственного опорного полузащитника. И в «Аяксе», и в сборной у него есть партнер, с которым он делит зону ответственности, а когда он остается единственным на этой позиции, у команды возникают трудности в оборонительном плане.

«Барселоне» предстоит решить очень сложную дилемму с тем, как убедить Бускетса остаться в клубе, поскольку его уход может нанести серьезный удар для команды и ее амбиций.