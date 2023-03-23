Холанд — главная цель «Реала» на лето 2024 года

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вчера, 09:44

Мадридский «Реал» сделал нападающего «Ман Сити» своей главной трансферной целью на лето 2024 года.

Отмечается, что «сливочные» хотят подписать норвежца вне зависимости от того, удастся ли им заполучить Килиана Мбаппе.

В ближайшее время «Реал» намерен установить контакты с окружением Холанда, чтобы подготовить почву для его трансфера через год. Важную роль в том, состоится ли переход, сыграет решение самого форварда. Если он будет иметь сильное желание сменить клуб, то это серьезно поможет «Реалу» в переговорах с «Манчестер Сити».