Холанд — главная цель «Реала» на лето 2024 года

Мадридский «Реал» сделал нападающего «Ман Сити» Эрлинга Холанда своей главной трансферной целью на лето 2024 года.
Отмечается, что «сливочные» хотят подписать норвежца вне зависимости от того, удастся ли им заполучить Килиана Мбаппе.
В ближайшее время «Реал» намерен установить контакты с окружением Холанда, чтобы подготовить почву для его трансфера через год. Важную роль в том, состоится ли переход, сыграет решение самого форварда. Если он будет иметь сильное желание сменить клуб, то это серьезно поможет «Реалу» в переговорах с «Манчестер Сити».
Сам клуб ещё недавно был на грани банкротства и ему было запрещено регистрировать игроков. Кстати футбольные власти СА пошли против правил и позволили зарегистрировать Роналду.
Вся фишка в том, что львиную долю оплачивает государство, а не клубы.
Так, что если Холанд согласился бы перейти в любой клуб СА, то государство и больше отвалит.
Вот только сам Холанд точно туда не поедет, ну может лет так через десять.
Сам клуб ещё недавно был на грани банкротства и ему было запрещено регистрировать игроков. Кстати футбольные власти СА пошли против правил и позволили зарегистрировать Роналду.
Вся фишка в том, что львиную долю оплачивает государство, а не клубы.
Так, что если Холанд согласился бы перейти в любой клуб СА, то государство и больше отвалит.
Вот только сам Холанд точно туда не поедет, ну может лет так через десять.