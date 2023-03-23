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Холанд — главная цель «Реала» на лето 2024 года

вчера, 09:44

Мадридский «Реал» сделал нападающего «Ман Сити» Эрлинга Холанда своей главной трансферной целью на лето 2024 года.

Отмечается, что «сливочные» хотят подписать норвежца вне зависимости от того, удастся ли им заполучить Килиана Мбаппе.

В ближайшее время «Реал» намерен установить контакты с окружением Холанда, чтобы подготовить почву для его трансфера через год. Важную роль в том, состоится ли переход, сыграет решение самого форварда. Если он будет иметь сильное желание сменить клуб, то это серьезно поможет «Реалу» в переговорах с «Манчестер Сити».

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Все комментарии
AS1976
AS1976 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:38
Да покажет, но по титулам и цифрам ( голам ) он превзойдёт Кейна безусловно.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ AS1976 (раскрыть)
вчера в 23:34
Я серьёзно, норвег пока что выскочка и без Де Брюйне он вообще никто, а уж в Боруссии он ещё более примитивные голы забивал.
Ладно, время покажет, на что способен норвег в условиях давления
AS1976
AS1976 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:38
Тв серьёзно ? Он поиграл в 4 чемпионатах ( Норвегия , Австрия, Германия , Англия) . Он забил в ЛЧ больше чем Кейн , хотя младше и сыграл меньше. Это тебе не о чём не говорит ? Ну не виноват , что сборная Норвегии слаба. А голы в ЛЧ и 4 чемпионатах из них 2 из большой пятёрки это ли не опыт , да и причём здесь опыт. Он делает результат , в разных командах с разными партнёрами против разных соперников. Кейна и рядом нет, а какими частями это вообще без разницы. Есть голевое чутьё и умение реализовывать.
Брулин
Брулин
вчера в 19:30
Холанд конечно топ, но ЛЧ выигрывает центр - это трио перебор. Вот бы Сака выманить.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 18:28
К арабским шейхам он не пойдёт. У него ещё много дел на "грешной" земле: титулы, ЛЧ. Молодой ещё, чтобы спокойно почивать на лаврах в Аравии.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:38
Ему и в Манчестер Сити совсем неплохо.
goalaktika
goalaktika
вчера в 16:32
Сити не отпустить его
salleeh
salleeh
вчера в 16:16
Нельзя собирать много звёзд в одной команде, они эгоистичны и думают не за команду, а только за себя. ПСЖ тому пример, угомониться не могут, ни угомонить…
Евгений Незнанов
Евгений Незнанов ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 15:09
170 официально, пол лярда только будут рассматривать. 1-го
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:04, ред.
Грядёт новый тотализатор? Кто заполучит новую игрушку, Перес или арабские шейхи?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:03
Ни Мбаппе ни Холланд к ним не пойдут. Шейхи своих лидеров никому не отдадут. Реалу стоит закатать губу и поискать более реалистичные варианты, а то совсем так без трансферов останутся.
arsworld
arsworld ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 13:59
Был футболист Галлас такой,он в арсенале играл тогда, и спиной и жопой любил забивать))
L.Hamilton
L.Hamilton
вчера в 13:58
Холанд в 2024 году бесплатно перейдёт в Барселону.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:55
Галактикос должны оправдывать свое название.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ AS1976 (раскрыть)
вчера в 13:45
Как норвежец может быть сильнее Кейна не имея такого международного опыта и забивая с метра подставив часть тела?
AS1976
AS1976
вчера в 13:40
Хочется Мбаппе в Реал , а Холанда в Барсу. И наблюдать эту дуэль , как в былые времена с известными футболистами. Это бы добавило и уровня чемпа ЛА. И обоим игрокам добавила бы старания и желания. Килиан так ничего уже не хочет в Париже кроме денег. Нужен новый вызов ему. Норвежец молодец , пока не зазнаётся .
AS1976
AS1976 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 13:35
Речь о 2024 годе , Де Брюйне будет 33 , Кейну 31 . Это замена Кариму , а Де Брюйне как замена Модричу. Но бельгиец будет не молод. А Кейн явно старше и слабей норвежца.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 13:29
Лиж бы не полкчилось бы как с Мбаппе. Холланд через 2 года станет еще сильнее и конечно многое будет зависеть от него самого. Захочет ли он перейти в состав королевского клуба. Если да то он станет новым лидером после Бензема. Так как Француз навернека к 2024 уже будет находится на завершающей стадии карьеры в составе сливочных!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:25
По мне он и даром Реалу не нужен, лучше купить Де Брюйне и Кейна.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:13
Если всё "срастётся", очень интересно, как он будет взаимодействовать с Винисиусом, у которого сходная манера игры. Тренер разберётся.
w1345ds
w1345ds ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 12:08
Лол. Это же Реал. Они всегда так себя ведут.

Или по твоему Зидан, Роналдо, Рауль, Роберто Карлос, Луиш Фигу и Дэвид Бекхэм это мало?))))
Байкал-38
Байкал-38 ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 11:41
Что удивительно, но и Аль Насср не то, что Холанда, они даже Роналду не потянули бы никогда.
Сам клуб ещё недавно был на грани банкротства и ему было запрещено регистрировать игроков. Кстати футбольные власти СА пошли против правил и позволили зарегистрировать Роналду.
Вся фишка в том, что львиную долю оплачивает государство, а не клубы.
Так, что если Холанд согласился бы перейти в любой клуб СА, то государство и больше отвалит.
Вот только сам Холанд точно туда не поедет, ну может лет так через десять.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:34
Холанд: "Реал забрал Бэйла и Азара из АПЛ, вот и я попал под прицел.
Стоит ли заканчивать с футболом?".

LOpp
LOpp
вчера в 11:01
За Холланд могут попросить сумма около 500 тысяч. Такую сумму только Аль-Наср потянет.
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:57, ред.
Что-то много они хотят, Холланд, Мбаппе, Кейн и ещё Саллах желание проявляет. Они разорятся, каждый выше 100млн и это всего лишь стартовая сумма. Ещё тренера нужно поменять, да у них в 2024 будут кардинальные изменения. Хаби тренером лучше смотрится, чем Рауль. Вообщем Пересу нужно найти 0.5млрд на трансферы. Надеюсь, что не будет так как с ПСЖ сейчас, вложили деньги не малые, а толку ноль.
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 10:56
Дорого будет стоить ... Реал не потянет.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 10:51
Это уже проходили... ПСЖ прокинул Переса, и МС сделает тоже самое...
John 5mith
John 5mith
вчера в 10:33
За последние 10 лет Реал купил в Англии за очень большие бабки двух атакующих игроков. Бейла и Азара.
Надеюсь Холанд не захочет составить им компанию.
adekvat
adekvat ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 10:33
Дзюба не согласится, не его уровень.
SСORPION
SСORPION
вчера в 10:30
    Гость
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