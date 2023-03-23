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Гнабри задумался об уходе из «Баварии»

вчера, 08:30

Нападающий Серж Гнабри летом может уйти из «Баварии». Причиной расставания может стать тот факт, что футболист не является однозначным игроком основы при главном тренере Юлиане Нагельсманне.

Гнабри не устраивает такая роль, он рассчитывает выходить на поле с первых минут регулярно.

В нынешней кампании игрок лишь 20 раз появлялся в стартовом составе.

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Все комментарии
salleeh
salleeh ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 16:13
Отрешенные оба какие то…
salleeh
salleeh ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 16:11
По ходу Гнабри мысленно ушёл вместе с Фликом. А так он и Сане так себе футболисты, точно не уровень Баварии.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:00
Не надо было контракт продлевать...8 месяцев назад..
Игрок качественный...не возрастной...многим топ-клубам пригодился бы...прийдя бесплатно....
И так за 2,5 года стоимость упала с 90 млн € до 65 млн €....и на лавке она расти не будет...потому и самой Баварии и так напичканной на 1 млрд евро наверно лучше сейчас продать парня...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:30
Готов от титулов отказаться ради того что бы играть.
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:29
Почему то у Нагельсмана и Гнабри и Сане заметно сдали....то ли они обленились, то ли тренеру не подходят
Gahi
Gahi
вчера в 09:28
Контракт у футболиста с клубом до лета 2026 года, так что нужно находить вариант который устроит обе стороны. Удачи
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 09:02
Тут скорее всего Бавария хочет избавиться от балласта, да ещё и заработать на этом.
Как говориться welcome... то есть скатертью дорога!
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 08:53
Сам Гнабри после феноменального сезона 2019-2020 как-то сдулся в плане результативности и игры
izrafel
izrafel
вчера в 08:33
Его возраст позволяет играть постоянно... думаю найдет себе клуб
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:32
Ну последнее время совсем мало играет - это точно.
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