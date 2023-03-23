Гнабри задумался об уходе из «Баварии»

Нападающий Серж Гнабри летом может уйти из «Баварии». Причиной расставания может стать тот факт, что футболист не является однозначным игроком основы при главном тренере Юлиане Нагельсманне.
Гнабри не устраивает такая роль, он рассчитывает выходить на поле с первых минут регулярно.
В нынешней кампании игрок лишь 20 раз появлялся в стартовом составе.
Игрок качественный...не возрастной...многим топ-клубам пригодился бы...прийдя бесплатно....
И так за 2,5 года стоимость упала с 90 млн € до 65 млн €....и на лавке она расти не будет...потому и самой Баварии и так напичканной на 1 млрд евро наверно лучше сейчас продать парня...
Игрок качественный...не возрастной...многим топ-клубам пригодился бы...прийдя бесплатно....
И так за 2,5 года стоимость упала с 90 млн € до 65 млн €....и на лавке она расти не будет...потому и самой Баварии и так напичканной на 1 млрд евро наверно лучше сейчас продать парня...
Как говориться welcome... то есть скатертью дорога!
Как говориться welcome... то есть скатертью дорога!