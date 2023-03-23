Гнабри задумался об уходе из «Баварии»

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вчера, 08:30

Нападающий летом может уйти из «Баварии». Причиной расставания может стать тот факт, что футболист не является однозначным игроком основы при главном тренере Юлиане Нагельсманне.

Гнабри не устраивает такая роль, он рассчитывает выходить на поле с первых минут регулярно.

В нынешней кампании игрок лишь 20 раз появлялся в стартовом составе.