Джорджина рассказала правду о возможном переходе Роналду в «Атлетико»

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вчера, 09:31

Спутница пролила свет на слухи, которые прошлым летом связывали португальца с трансфером в «Атлетико».

«Он никогда не рассматривал этот вариант», — заявила она, отвечая на вопрос, была ли правдива та информация.

Стоит отметить, что болельщики «Атлетико» минувшим летом дали понять, что не будут рады появлению Роналду в рядах «матрасников». В прессе даже было опубликовано заявление фанатов, где они отметили, что «КриРо не соответствует ценностям клуба».