Джорджина рассказала правду о возможном переходе Роналду в «Атлетико»

Спутница Криштиану Роналду Джорджина Родригес пролила свет на слухи, которые прошлым летом связывали португальца с трансфером в «Атлетико».
«Он никогда не рассматривал этот вариант», — заявила она, отвечая на вопрос, была ли правдива та информация.
Стоит отметить, что болельщики «Атлетико» минувшим летом дали понять, что не будут рады появлению Роналду в рядах «матрасников». В прессе даже было опубликовано заявление фанатов, где они отметили, что «КриРо не соответствует ценностям клуба».
в таких вот интервью правда встречается редко - редко ...
в таких вот интервью правда встречается редко - редко ...
А он за 2-е недели голов забил больше чем Соболев,Чалов,Сергеев и Смолов вместе взятые....)))
А он за 2-е недели голов забил больше чем Соболев,Чалов,Сергеев и Смолов вместе взятые....)))