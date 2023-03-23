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Джорджина рассказала правду о возможном переходе Роналду в «Атлетико»

вчера, 09:31

Спутница Криштиану Роналду Джорджина Родригес пролила свет на слухи, которые прошлым летом связывали португальца с трансфером в «Атлетико».

«Он никогда не рассматривал этот вариант», — заявила она, отвечая на вопрос, была ли правдива та информация.

Стоит отметить, что болельщики «Атлетико» минувшим летом дали понять, что не будут рады появлению Роналду в рядах «матрасников». В прессе даже было опубликовано заявление фанатов, где они отметили, что «КриРо не соответствует ценностям клуба».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:18
Денег у Атлетико просто бы не хватило.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:51
Подружка-то точно знает что куда и зачем...
112910415
112910415
вчера в 10:44
правду ...
в таких вот интервью правда встречается редко - редко ...
John 5mith
John 5mith
вчера в 10:36
Не больно-то и хотелось ©
SСORPION
SСORPION
вчера в 10:26
Роналду 5 ЛЧ, Атлетико и дохлый гормональный аргентинец-4.
Loko57
Loko57
вчера в 10:16
Эти спутницы, со своими откровениями, вызывают смех!!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:53
Ещё осталось узнать мнение об этом не какой-нибудь там сожительницы,а супруги пастуха аравийских оленей-достопочтенной доньи Пробирки.
Elliada
Elliada
вчера в 09:50
Когда балласта забраковали все клубы, теперь можно сказать, что он не собирался туда. Завтра Джорджина скажет, что Роналду не собирался в Баварию, Реал, Челси и т. д.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:48
Дзюбу тоже многие клубы не рассматривали по причине «Несоответствия ценностям клуба»

А он за 2-е недели голов забил больше чем Соболев,Чалов,Сергеев и Смолов вместе взятые....)))
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 09:46
Он много чего рассматривал... Только они его не рассматривали...Хе..
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:39
А ещё Роланду не рассматривал много других вариантов...
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