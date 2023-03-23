Беларусь – Швейцария : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Беларусь – Швейцария, который состоится 25 марта 2023 года

Беларусь

Сборная Беларуси ни разу не отбиралась на крупные международные турниры и нынешнее поколение футболистов также не имеет реальных шансов это сделать. В предстоящей игре со Швейцарией, команда постарается достойно выступить и создать проблемы более звездному сопернику. Матч не имеет яркой вывески, однако обещает быть интересным за счет разных стилей игры команд.

20 ноября Беларусь проиграла товарищеский матч сборной Омана (0:2), а 17 ноября обыграла Сирию (1:0).

Швейцария

Швейцария никогда не было звездной сборной, но всегда находилась недалеко от таких команд и периодически создавала им проблемы. Еще один плюс главной команды этой страны – ответственное отношение к квалификациям, где футболисты играют максимально ответственно каждый матч. Предполагаем, что и в этом матче гости постараются с первых минут лишить шансов соперника на успешный результат.

02 декабря сборная Швейцарии обыграла Сербию (3:2), а шестого числа крупно уступила Португалии (1:6) в плей-офф чемпионата мира 2022.

Котировки БК Pinnacle

Победит Беларусь – 15

Ничья – 6.2

Победит Швейцария – 1.2

Статистика

Сборная Беларуси выиграла только три поединка из последних десяти

Швейцария проиграла шесть из десяти последних матчей на выезде

Швейцария выиграл все три игры с Беларусью, не пропустив при этом ни одного мяча

Три последних матча между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу Швейцарии с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.62. Предполагаем, что гости будут выглядеть гораздо увереннее и свежее на футбольном поле, что в итоге выльется в комфортное преимущество.