Беларусь – Швейцария : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Беларусь – Швейцария, который состоится 25 марта 2023 года
Беларусь
Сборная Беларуси ни разу не отбиралась на крупные международные турниры и нынешнее поколение футболистов также не имеет реальных шансов это сделать. В предстоящей игре со Швейцарией, команда постарается достойно выступить и создать проблемы более звездному сопернику. Матч не имеет яркой вывески, однако обещает быть интересным за счет разных стилей игры команд.
20 ноября Беларусь проиграла товарищеский матч сборной Омана (0:2), а 17 ноября обыграла Сирию (1:0).
Швейцария
Швейцария никогда не было звездной сборной, но всегда находилась недалеко от таких команд и периодически создавала им проблемы. Еще один плюс главной команды этой страны – ответственное отношение к квалификациям, где футболисты играют максимально ответственно каждый матч. Предполагаем, что и в этом матче гости постараются с первых минут лишить шансов соперника на успешный результат.
02 декабря сборная Швейцарии обыграла Сербию (3:2), а шестого числа крупно уступила Португалии (1:6) в плей-офф чемпионата мира 2022.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Беларусь – 15
- Ничья – 6.2
- Победит Швейцария – 1.2
Статистика
- Сборная Беларуси выиграла только три поединка из последних десяти
- Швейцария проиграла шесть из десяти последних матчей на выезде
- Швейцария выиграл все три игры с Беларусью, не пропустив при этом ни одного мяча
- Три последних матча между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу Швейцарии с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.62. Предполагаем, что гости будут выглядеть гораздо увереннее и свежее на футбольном поле, что в итоге выльется в комфортное преимущество.