Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

Северная Ирландия – Финляндия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 11:37
Северная Ирландия – Финляндия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Северная Ирландия – Финляндия, который состоится 26 марта 2023 года

Северная Ирландия

Сборная Северной Ирландии смогла выиграть в первом туре у потенциального аутсайдера и самой слабой сборной в рейтинге европейских стран. Теперь коллектив ждет игра с прямым конкурентом за возможный выход из группы Финляндией. В случае победы, хозяева заработают важное для себя преимущество и к следующим встречам подойдут более уверенно.

23 марта сборная Северной Ирландии обыграла на выезде Сан-Марино (2:0), а 27 сентября уступили команде Греции в Лиге Наций (1:3).

Финляндия

Сборная Финляндии играла на прошлом Евро 2020 и не хочет пропускать следующий розыгрыш. Тем не менее, у коллектива очень непростая группа, а в первом матче уже было зафиксировано поражение. На выезде с Северной Ирландией финским футболистам очень важно не проиграть. Матч обещает быть интересным и хранить интригу до самого финального свистка, что очень нравится болельщикам.

23 марта сборная Финляндии проиграла на выезде Дании (1:3), а 12 января проиграла товарищеский матч Эстонии (0:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Северная Ирландия – 2.55
  • Ничья – 3.1
  • Победит Финляндия – 2.95

Статистика

  • Четыре из пяти последних матчей Северной Ирландии завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Финляндия выиграла только два поединка из десяти последних
  • Северная Ирландия выиграла у сборной Финляндии два из пяти последних матчей при одном поражении
  • Четыре последние встречи между сборными завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу Финляндии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.95. Предполагаем, что у хозяев с самого начала поединка все пойдет не по плану, а закончится встреча минимальной победой гостей.

Все комментарии
izrafel
izrafel
сегодня в 12:17
На мой взгляд, даже фактор домашнего поля не делает футболистов Сев.Ирландии фаворитами встречи. Ожидаю примерно равный матч, в котором за вполне приемлемый кэф можно перекрыть два из трёх вероятных вариантов развития событий, поставив на Х2. Да, хозяева в предыдущем туре квалификации предсказуемо обыграли представителей из Сан-Марино. Но забили всего дважды, а по xG и вовсе не наиграли даже на два гола. В отборочном цикле к ЧМ-2022 Северная Ирландия одержала только две победы в восьми поединках, обе над скромными литовцами. Финны же в квалификации того же турнира проигрывали только французам и украинцам. Которые, при всём уважении к "зелёно-белым", гораздо сильнее их. Беру ставку Х2 и считаю, что Финляндия не проиграет в матче против прямого конкурента в борьбе за вторую строчку в своей группе.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 