Северная Ирландия – Финляндия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 11:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Северная Ирландия – Финляндия, который состоится 26 марта 2023 года

Северная Ирландия

Сборная Северной Ирландии смогла выиграть в первом туре у потенциального аутсайдера и самой слабой сборной в рейтинге европейских стран. Теперь коллектив ждет игра с прямым конкурентом за возможный выход из группы Финляндией. В случае победы, хозяева заработают важное для себя преимущество и к следующим встречам подойдут более уверенно.

23 марта сборная Северной Ирландии обыграла на выезде Сан-Марино (2:0), а 27 сентября уступили команде Греции в Лиге Наций (1:3).

Финляндия

Сборная Финляндии играла на прошлом Евро 2020 и не хочет пропускать следующий розыгрыш. Тем не менее, у коллектива очень непростая группа, а в первом матче уже было зафиксировано поражение. На выезде с Северной Ирландией финским футболистам очень важно не проиграть. Матч обещает быть интересным и хранить интригу до самого финального свистка, что очень нравится болельщикам.

23 марта сборная Финляндии проиграла на выезде Дании (1:3), а 12 января проиграла товарищеский матч Эстонии (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Северная Ирландия – 2.55

Ничья – 3.1

Победит Финляндия – 2.95

Статистика

Четыре из пяти последних матчей Северной Ирландии завершились тоталом больше 2.5 мячей

Финляндия выиграла только два поединка из десяти последних

Северная Ирландия выиграла у сборной Финляндии два из пяти последних матчей при одном поражении

Четыре последние встречи между сборными завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу Финляндии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.95. Предполагаем, что у хозяев с самого начала поединка все пойдет не по плану, а закончится встреча минимальной победой гостей.