Северная Ирландия – Финляндия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Северная Ирландия – Финляндия, который состоится 26 марта 2023 года
Северная Ирландия
Сборная Северной Ирландии смогла выиграть в первом туре у потенциального аутсайдера и самой слабой сборной в рейтинге европейских стран. Теперь коллектив ждет игра с прямым конкурентом за возможный выход из группы Финляндией. В случае победы, хозяева заработают важное для себя преимущество и к следующим встречам подойдут более уверенно.
23 марта сборная Северной Ирландии обыграла на выезде Сан-Марино (2:0), а 27 сентября уступили команде Греции в Лиге Наций (1:3).
Финляндия
Сборная Финляндии играла на прошлом Евро 2020 и не хочет пропускать следующий розыгрыш. Тем не менее, у коллектива очень непростая группа, а в первом матче уже было зафиксировано поражение. На выезде с Северной Ирландией финским футболистам очень важно не проиграть. Матч обещает быть интересным и хранить интригу до самого финального свистка, что очень нравится болельщикам.
23 марта сборная Финляндии проиграла на выезде Дании (1:3), а 12 января проиграла товарищеский матч Эстонии (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Северная Ирландия – 2.55
- Ничья – 3.1
- Победит Финляндия – 2.95
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей Северной Ирландии завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Финляндия выиграла только два поединка из десяти последних
- Северная Ирландия выиграла у сборной Финляндии два из пяти последних матчей при одном поражении
- Четыре последние встречи между сборными завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу Финляндии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.95. Предполагаем, что у хозяев с самого начала поединка все пойдет не по плану, а закончится встреча минимальной победой гостей.