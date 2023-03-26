Австрия – Эстония : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Австрия – Эстония, который состоится 27 марта 2023 года

Австрия

Сборная Австрии не имела проблем в первом туре и теперь сыграет еще с одним потенциальным аутсайдером на своем стадионе. Коллектив очень мотивирован, ведь последние годы их выступлений точно нельзя назвать удачными. В случае победы коллектив будет иметь максимальное количество очков и в хорошем расположении духа подойдет к более важным встречам через пару месяцев.

20 ноября прошлого года Австрия выиграла в товарищеской встрече с Италией (2:0), а 24 марта крупно переиграла Азербайджан (4:1) в первом туре квалификации.

Эстония

Эстония еще не стартовала в нынешнем отборе на Евро 2024, но эксперты совсем не верят в возможности коллектива. В матче на выезде с Австрией гости постараются как можно дольше сохранить свои ворота в неприкосновенности, а если будут свои контратаки, то возможно и реализовать их. Матч обещает быть интересным, хоть и не имеет яркой вывески.

23 марта сборная Эстонии проиграла Венгрии в товарищеской встрече (0:1), а 12 января оказалась сильнее Финляндии (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Австрия – 1.16

Ничья – 7.3

Победит Эстония – 18

Статистика

Эстония проиграла лишь два матча из десяти последних в основное время

Сборная Австрии забивала в девяти из десяти последних матчах на своем стадионе

Четыре из шести выездных матчей Эстонии завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу Австрии с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Между сборными этих стран очень большая разница в классе, и мы предполагаем, что хозяева добьются крупной победы.