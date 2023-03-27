Черногория – Сербия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Черногория – Сербия, который состоится 27 марта 2023 года
Черногория
Сборная Черногории добилась победы в первом туре и находится в отличном расположении духа. Впереди их ждет принципиальная встреча с Сербией на своем поле и в случае победы, коллектив автоматически превратится в более серьезного претендента на выход из группы. Матч является одни из центральных в этот игровой день и не оставит равнодушным как зрителей на стадионе, так и любителей футбола за телевизионными экранами.
24 марта сборная Черногории смогла обыграть Болгарию на выезде (1:0), а 20 ноября уступили Словении в товарищеской встрече (0:1).
Сербия
Сборная Сербии, как и ожидалось, смогла победить в первом туре с потенциальным аутсайдером и сейчас ей придется столкнуться с более серьезным соперником. Матч носит не только турнирную интригу, но и сам по себе является исторически принципиальным, поэтому стоит ожидать много борьбы. В случае выездной победы, можно будет говорить о успешном старте в квалификации для сербских футболистов и статусе главного фаворита на победу в группе.
24 марта Сербия в первом туре отбора обыграла Литву (2:0), а 26 января одолела команду США в товарищеском поединке (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Черногория – 5.1
- Ничья – 3.65
- Победит Сербия – 1.73
Статистика
- Черногория выиграла только два поединка из восьми последних во всех турнирах
- Сборная Сербии одержала шесть побед в десяти последних встречах во всех турнирах
- Черногория уступила в двух последних поединках сборной Сербии
- Четыре из пяти последних матчей Черногории завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу сборной Сербии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.73. Предполагаем, что игра будет малорезультативной и содержать в себе много борьбы в центре поля, но гости свой гол найдут.