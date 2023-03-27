Черногория – Сербия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Черногория – Сербия, который состоится 27 марта 2023 года

Черногория

Сборная Черногории добилась победы в первом туре и находится в отличном расположении духа. Впереди их ждет принципиальная встреча с Сербией на своем поле и в случае победы, коллектив автоматически превратится в более серьезного претендента на выход из группы. Матч является одни из центральных в этот игровой день и не оставит равнодушным как зрителей на стадионе, так и любителей футбола за телевизионными экранами.

24 марта сборная Черногории смогла обыграть Болгарию на выезде (1:0), а 20 ноября уступили Словении в товарищеской встрече (0:1).

Сербия

Сборная Сербии, как и ожидалось, смогла победить в первом туре с потенциальным аутсайдером и сейчас ей придется столкнуться с более серьезным соперником. Матч носит не только турнирную интригу, но и сам по себе является исторически принципиальным, поэтому стоит ожидать много борьбы. В случае выездной победы, можно будет говорить о успешном старте в квалификации для сербских футболистов и статусе главного фаворита на победу в группе.

24 марта Сербия в первом туре отбора обыграла Литву (2:0), а 26 января одолела команду США в товарищеском поединке (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Черногория – 5.1

Ничья – 3.65

Победит Сербия – 1.73

Статистика

Черногория выиграла только два поединка из восьми последних во всех турнирах

Сборная Сербии одержала шесть побед в десяти последних встречах во всех турнирах

Черногория уступила в двух последних поединках сборной Сербии

Четыре из пяти последних матчей Черногории завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу сборной Сербии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.73. Предполагаем, что игра будет малорезультативной и содержать в себе много борьбы в центре поля, но гости свой гол найдут.