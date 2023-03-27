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Черногория – Сербия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 12:59
Черногория – Сербия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Евро 2024 Черногория – Сербия, который состоится 27 марта 2023 года

Черногория

Сборная Черногории добилась победы в первом туре и находится в отличном расположении духа. Впереди их ждет принципиальная встреча с Сербией на своем поле и в случае победы, коллектив автоматически превратится в более серьезного претендента на выход из группы. Матч является одни из центральных в этот игровой день и не оставит равнодушным как зрителей на стадионе, так и любителей футбола за телевизионными экранами.

24 марта сборная Черногории смогла обыграть Болгарию на выезде (1:0), а 20 ноября уступили Словении в товарищеской встрече (0:1).

Сербия

Сборная Сербии, как и ожидалось, смогла победить в первом туре с потенциальным аутсайдером и сейчас ей придется столкнуться с более серьезным соперником. Матч носит не только турнирную интригу, но и сам по себе является исторически принципиальным, поэтому стоит ожидать много борьбы. В случае выездной победы, можно будет говорить о успешном старте в квалификации для сербских футболистов и статусе главного фаворита на победу в группе.

24 марта Сербия в первом туре отбора обыграла Литву (2:0), а 26 января одолела команду США в товарищеском поединке (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Черногория – 5.1
  • Ничья – 3.65
  • Победит Сербия – 1.73

Статистика

  • Черногория выиграла только два поединка из восьми последних во всех турнирах
  • Сборная Сербии одержала шесть побед в десяти последних встречах во всех турнирах
  • Черногория уступила в двух последних поединках сборной Сербии
  • Четыре из пяти последних матчей Черногории завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу сборной Сербии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.73. Предполагаем, что игра будет малорезультативной и содержать в себе много борьбы в центре поля, но гости свой гол найдут.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:25
Не так давно черногорцы и сербы играли друг с другом 2 встречи в рамках Лиги Наций УЕФА. И тогда в обоих случаях "белые орлы" сумели заклевать "храбрых соколов" с исходами 2:0 и 2:1, то есть, через нужный нам ТМ 3.5. Скорее всего, только одной соколиной храбрости не хватит и на этот раз Черногории для победы. Ну а сам факт принципиального балканского дерби бывших югославских республик подразумевает тут достаточно физической борьбы на поле. Где будет мало места атакующему созиданию и много возможностей для фолов и пр. сдерживающих игру нюансов. Так что, наверное, никто здесь особо не удивится не проигрышу гостей в мало результативном переплете.
Гость
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