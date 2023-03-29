«Брайтон» – «Брентфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Брайтон» – «Брентфорд», который состоится 1 апреля 2023 года

«Брайтон»

«Чайки» пять матчей подряд не уступают своим соперникам. В чемпионате Англии на текущий момент «сине-белые» занимают седьмое место. На своём поле «Брайтон энд Хоув Альбион» демонстрирует достойную игру. Если рассмотреть десять крайних домашних матчей сине-белых, то мы заметим, что «Альбион» проиграл только в трёх встречах сильным соперникам. Например, «канониры» в гостях с разницей в пару мячей обыграли подопечных Роберто Де Дзерби.

19 марта в четвертьфинале Кубка Англии «Брайтон» со счётом 5:0 взял верх над командой «Гримсби».

«Брентфорд»

«Пчёлы» в Премьер-лиге находятся на одну строчку ниже «чаек» в турнирной таблице, уступая «Альбиону» только по разнице забитых и пропущенных голов. В семи крайних выездных матчах «красно-белые» проиграли только в одной встрече. В Ливерпуле местные «ириски» с минимальным счётом взяли верх над командой из Брентфорда. Даже лондонский «Арсенал» на своём поле разошёлся миром с «пчёлами» в матче 27-го тура чемпионата Англии (1:1).

18 марта «красно-белые» раскатали дома ничью со счётом 1:1 с «лисами» из Лестера.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брайтон» – 1.66

Ничья – 4.10

Победит «Брентфорд» – 5.20

Победит «Брайтон» с форой -1.5 – 2.66

Обе забьют — нет – 2.07

Обе забьют — да – 1.79

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.77

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.07

Статистика

Четыре крайних личных матча команд закончились исходом: обе забьют – нет

В одной игре из десяти последних «чайки» уступили

«Пчёлы» проиграли в двух встречах из десяти за последнее время.

Прогноз

Доверимся статистике очных встреч команд при прогнозировании исхода предстоящего матча. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.07 на следующий исход: обе забьют — нет.