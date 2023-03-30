Турция на ЧМ-54: находки, дополнения и новые загадки

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вчера, 21:12

В предыдущей статье было рассказано об игроке сборной Турции на ЧМ -54, который не попал ни разу на совместные фото всей турецкой делегации. Футболист этот Лефтер Кючюкандоньядис. На фото обложки статьи он в соперничестве с игроком сборной Германии в первом матче 17 июня 1954 года.

Сегодня нежданно пришёл сюрприз из Турции: писатель, автор-исследователь истории турецкого футбола Фетхи Айтуна откликнулся на мою просьбу и нашёл-таки фото Лефтера в аэропорту при отправлении делегации на ЧМ -54.

Dinyakos — это название блога, а теперь и сайта именно этого автора с большим количеством фото, рекомендую, кто интересуется историей турецкого спорта (футбол, баскетбол и т.д.).

И между прочим, этого фото в статьях в его блоге и на его сайте ещё не было.

Вот присланное фото из газеты:

Фетхи Айтуна написал, что интересовался у оставшихся в живых игроках той сборной о причине отсутствия на фото перед самолётом Лефтера. Но за давностью лет никто ничего не помнит.

На снимке Лефтер как раз держит чемодан. А рядом с ним справа — ещё один «потеряшка», это Акгюн Качмаз. Прошлый раз было фото, на котором был тренер и 10 игроков после проверочного матча перед ЧМ . Именно Качмаза и не хватало на той фотографии.

Все отыскались.

Я вам даже больше скажу — в прошлый раз я говорил, что президент турецкой федерации Ульви Йенал не летал вместе с командой, мол пиджак у него без герба был. Ошибался я. Вернее, не так понял турецкие газеты, которые писали о 19 футболистах и 3 членах штаба команды. То ли тренера не включали они в штабной список, то ли массажиста. В общем, действительно, кроме 19 игроков было ещё 4 человека вместе с тренером.

Между прочим, президент федерации сам играл в футбол и за Галатасарай, и 6 матчей за сборную провёл. Он был вратарём, но в некоторых матчах за клуб был нападающим. Да не просто подменял кого-то — в одном из сезонов в 10 играх забил 13 голов, став лучшим бомбардиром команды. Йенал сыграл матч за сборную на Олимпиаде 1928. А через 20 лет он был тренером сборной Турции на Олимпиаде 1948. В интервью швейцарской газете сам Йенал напомнил, что в сезоне 1929-30 он играл в воротах швейцарского клуба Серветт (не в основной команде).

В самой первой статье о сборной Турции на ЧМ -54 шла речь о 14-летнем итальянце Франко Джемма, который вытащил при жеребьёвке путёвку на турнир именно для турецкой команды.

Нашлись некоторые подробности и об этой истории.

В итальянском языке даже и по сей день есть устойчивое выражение, этакое восклицание с примесью ужаса: Mamma li turchi! Короче говоря — когда что-то действительно страшное, то турки и лезут на язык. Это исторически ещё сложилось, весьма любопытная предыстория. В общем, 14-летний итальянский парень не мог не знать этого выражения. И тут на тебе — сами турки, все ликующие, все лезут зацеловать парня. Сюжет непростой для психики молодого человека.

По рассказам самих турецких футболистов, они ждали окончательного решения жеребьёвки в раздевалке. И когда объявили победителем Турцию — бедная раздевалка, турки перебили об стены все бутылки с водой (пластика тогда ещё не было), как никто не поранился, сами не знают. На таком кураже они гурьбой и отправились лобызать и подбрасывать в воздух юного итальянца.

После начала ЧМ -54 швейцарская газета 18 июня специально сообщила, что накануне прибыл в аэропорт Клотен (Цюрих) Франко Джемма, талисман сборной Турции. 17 июня в 18-00 в Берне на стадионе Ванкдорф начинался матч Германия — Турция. Газета сообщила, что парень посетил Ванкдорф. Ему составили расписание и обеспечили транспортное обслуживание, чтобы он мог посетить все матчи Турции (играли все 3 матча в 3 разных городах).

В своей статье о Франко я привёл фото его встречи с некоторыми игроками сборной Турции у отеля в Лозанне, где базировалась команда.

Несколько игроков той сборной Турции до сих пор живы. И, например, второй вратарь Шюкрю Эрсой не помнит никакого ребёнка в то время. Ну, так он с ним, возможно, и не встречался. Из тех, кто запечатлён на фото у отеля, в живых Озджан Эсиндуй (92 года) и Кошкун Таш (87 лет).

Нашлось и сообщение в итальянской прессе о гибели в ДТП 47-летнего Франко Джемма, который ехал вместе с другом на своём BMW и врезался в грузовик, оба погибли на месте. Было это 9 июня 1987 года.

Ещё раз фото игроков сборной Турции вместе с 14-летним итальянцем Франко Джемма. Данное фото было опубликовано 24 июня 1954 в №26 швейцарского журнала L’Illustré:

На данном фото присутствует футболист, который был внесён в заявку сборной Турции, но с командой на турнир не летал.

Речь идёт о третьем вратаре из заявки 20-летнем Бюленте Гюргюзе. На фото он крайний справа в клетчатой рубашке.

Я уже опасаюсь утверждать 100-%-но, что он не летал. Но на совместных фото у самолёта и по прилёту в Швейцарию его точно не было. Да и про 19 игроков в делегации не я придумал.

Вот несколько фото, на которых присутствует вратарь Гюрбюз.

Первое:

Группа игроков Бешикташа сезона 1957-58, на носу лодки именно Бюлент Гюрбюз. Вполне вероятно, что на нём даже та самая клетчатая рубашка.

Второе фото:

Галатасарай 1965-66, в нижнем ряду только вратари, второй справа Бюлент Гюргюз, а чуть далее — основной вратарь сборной Турции на ЧМ -54 Тургай Шерен.

Есть ещё:

Клуб Болуспор 1967-68.

Сомнений в том, что на фото у отеля именно третий вратарь Бюлент Гюргюз нет. Когда его вызвали в Швейцарию, я пока не знаю. Но факт, что он присутствовал в команде во время турнира налицо. Надеюсь, что с помощью Фетхи Айтуна можно распутать любую загадку прошлого.

Раз уж встретилось по ходу повествования имя Кошкун Таш, то придётся ещё одно погружение в тайны турецкого языка совершить. Для общей эрудиции.

На родном языке имя этого футболиста пишется Coşkun Taş. Ну, "s” с хвостиком читается как наше «ш» — это и так понятно.

А вот с буквой "c” (без хвостика) в турецком не всё так просто, и совсем не привычно — ни звука «к», ни звука «с» как в английском или других романских языках эта буква не даёт. Эта буква ВСЕГДА читается как «дж». Так что имя футболиста на русском должно писаться как Джошкун Таш. Но во всех старых русскоязычных справочниках-книгах его писали Кошкун. Тут ничего не поделаешь, инерция.