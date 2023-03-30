«Вердер» – «Хоффенхайм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Вердер» – «Хоффенхайм», который состоится 1 апреля 2023 года

«Вердер»

«Музыканты» после двадцати пяти матчей текущего месяца занимают одиннадцатое место. Освежим в памяти результаты недавних футбольных поединков с участием «бременцев». В Аугсбурге с разницей в один мяч «зелёно-белые» уступили местным «фуггерам» в матче 23-го тура чемпионата Германии. На своём поле в напряжённой борьбе «Вердер» проиграл «фармацевтам» из Леверкузена (2:3).

17 марта, пропустив первыми, «музыканты» сыграли вничью с «Боруссией» из Менхенгладбаха (2:2).

«Хоффенхайм»

«Деревенские» до победы в матче прошлого тура проигрывали своим соперникам в восьми матчах подряд. «Сине-белые» в Бундеслиге находятся на пятнадцатой строчке турнирной таблицы. С одинаковым счётом 0:1 «Хоффенхайм» уступил «Аугсбургу», дортмундской «Боруссии» и «Майнцу». «Бразильцы из Брайсгау» взяли верх над «деревенскими» в матче 24-го тура чемпионата Германии (2:1).

В прошлом туре Бундеслиги со счётом 3:1 «сине-белые» одержали долгожданную победу над «Гертой».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вердер» – 2.36

Ничья – 3.60

Победит «Хоффенхайм» – 2.95

Победит «Вердер» с форой -1.5 – 4.10

Обе забьют — нет – 2.29

Обе забьют — да – 1.60

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.73

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.11

Статистика

Четыре очных встречи команд из пяти крайних завершились следующим исходом: тотал больше 2.5 голов за матч

В трёх футбольных поединках из пяти последних «бременцы» уступили своим оппонентам

«Деревенские» проиграли в четырёх встречах из пяти за последнее время.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Вердера» коэффициент 2.36. На своём поле «музыканты» возьмут верх над «сине-белыми». Победа не достанется легко «бременцам», но они справятся с «деревенскими».