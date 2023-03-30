«Вердер» – «Хоффенхайм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Вердер» – «Хоффенхайм», который состоится 1 апреля 2023 года
«Вердер»
«Музыканты» после двадцати пяти матчей текущего месяца занимают одиннадцатое место. Освежим в памяти результаты недавних футбольных поединков с участием «бременцев». В Аугсбурге с разницей в один мяч «зелёно-белые» уступили местным «фуггерам» в матче 23-го тура чемпионата Германии. На своём поле в напряжённой борьбе «Вердер» проиграл «фармацевтам» из Леверкузена (2:3).
17 марта, пропустив первыми, «музыканты» сыграли вничью с «Боруссией» из Менхенгладбаха (2:2).
«Хоффенхайм»
«Деревенские» до победы в матче прошлого тура проигрывали своим соперникам в восьми матчах подряд. «Сине-белые» в Бундеслиге находятся на пятнадцатой строчке турнирной таблицы. С одинаковым счётом 0:1 «Хоффенхайм» уступил «Аугсбургу», дортмундской «Боруссии» и «Майнцу». «Бразильцы из Брайсгау» взяли верх над «деревенскими» в матче 24-го тура чемпионата Германии (2:1).
В прошлом туре Бундеслиги со счётом 3:1 «сине-белые» одержали долгожданную победу над «Гертой».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вердер» – 2.36
- Ничья – 3.60
- Победит «Хоффенхайм» – 2.95
- Победит «Вердер» с форой -1.5 – 4.10
- Обе забьют — нет – 2.29
- Обе забьют — да – 1.60
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.73
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.11
Статистика
- Четыре очных встречи команд из пяти крайних завершились следующим исходом: тотал больше 2.5 голов за матч
- В трёх футбольных поединках из пяти последних «бременцы» уступили своим оппонентам
- «Деревенские» проиграли в четырёх встречах из пяти за последнее время.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает на победу «Вердера» коэффициент 2.36. На своём поле «музыканты» возьмут верх над «сине-белыми». Победа не достанется легко «бременцам», но они справятся с «деревенскими».