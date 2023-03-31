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«Кардифф» – «Суонси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 19:44
«Кардифф» – «Суонси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Кардифф» – «Суонси», который состоится 1 апреля 2023 года

«Кардифф»

Всего лишь три очка отделяют «лазурных птиц» от зоны вылета. В предстоящем матче у «Кардиффа» есть шанс увеличить свой отрыв от «Хаддерсфилда», который на данный момент находится на 22-ой строчке турнирной таблицы. На своём поле в матче 35-го тура Чемпион Лиги «синие» обыграли «зарянок» из Бристоля (2:0). «Престону» в гостях «лазурные птицы» уступили в позапрошлом туре чемпионата.

15 марта миром разошлись «синие» с «Вест Бромвичем» (1:1).

«Суонси»

«Джекс» в Чемпион Лиге занимает шестнадцатое место на текущий момент. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «белых», чтобы оценить шансы команды на успех. В 36-ом туре чемпионата, открыв счёт первыми, «лебеди» уступили дома «Мидлсбро». «Миллуол» взял верх над «Суонси» в позапрошлом туре с разницей в один мяч.

Со счётом 2:0 «Джекс» на своём поле одержал победу над «зарянками» из Бристоля.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Кардифф» – 2.49
  • Ничья – 3.20
  • Победит «Суонси» – 3.00
  • Победит «Кардифф» с форой -1.5 – 5.00
  • Обе забьют — нет – 1.84
  • Обе забьют — да – 1.97
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.26
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.62

Статистика

  • Одиннадцать очных матчей подряд команды завершили следующим исходом: обе забьют – нет
  • В двух матчах «Кардифф» проиграл из пяти последних
  • За аналогичный период «Суонси» уступил своим соперникам в трёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.84 на исход: обе забьют — нет. Доверимся статистике личных встреч команд при прогнозировании исхода будущей игры.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк кардифф
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