«Кардифф» – «Суонси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Кардифф» – «Суонси», который состоится 1 апреля 2023 года
«Кардифф»
Всего лишь три очка отделяют «лазурных птиц» от зоны вылета. В предстоящем матче у «Кардиффа» есть шанс увеличить свой отрыв от «Хаддерсфилда», который на данный момент находится на 22-ой строчке турнирной таблицы. На своём поле в матче 35-го тура Чемпион Лиги «синие» обыграли «зарянок» из Бристоля (2:0). «Престону» в гостях «лазурные птицы» уступили в позапрошлом туре чемпионата.
15 марта миром разошлись «синие» с «Вест Бромвичем» (1:1).
«Суонси»
«Джекс» в Чемпион Лиге занимает шестнадцатое место на текущий момент. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «белых», чтобы оценить шансы команды на успех. В 36-ом туре чемпионата, открыв счёт первыми, «лебеди» уступили дома «Мидлсбро». «Миллуол» взял верх над «Суонси» в позапрошлом туре с разницей в один мяч.
Со счётом 2:0 «Джекс» на своём поле одержал победу над «зарянками» из Бристоля.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Кардифф» – 2.49
- Ничья – 3.20
- Победит «Суонси» – 3.00
- Победит «Кардифф» с форой -1.5 – 5.00
- Обе забьют — нет – 1.84
- Обе забьют — да – 1.97
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.26
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.62
Статистика
- Одиннадцать очных матчей подряд команды завершили следующим исходом: обе забьют – нет
- В двух матчах «Кардифф» проиграл из пяти последних
- За аналогичный период «Суонси» уступил своим соперникам в трёх встречах.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.84 на исход: обе забьют — нет. Доверимся статистике личных встреч команд при прогнозировании исхода будущей игры.