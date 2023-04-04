«Ницца» – «ПСЖ» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ницца» – « ПСЖ », который состоится 08 апреля 2023 года

«Ницца»

«Ницца» практически не проигрывает в последнее время, но и победы ей даются с трудом, ведь в большей степени клуб сводит свои матчи к ничейному результату. Коллектив смог набрать 45 очков и занимает восьмое место, отставая на восемь пунктов от зоны еврокубков. В предстоящей встрече с « ПСЖ » хозяева определенно рассчитывают побороться за очки, ведь последние туры в Лиге 1 показали, что чемпион Франции сейчас достаточно уязвим.

02 апреля «Ницца» не смогла обыграть аутсайдера «Анже» (1:1), а 19 марта с тем же счетом поделил очки с «Лорьяном» (1:1).

« ПСЖ »

По парижскому клубу сильно ударил ранний вылет из Лиги Чемпионов и теперь команда уже начала так рано доигрывать сезон во Франции. « ПСЖ » все еще остается лидером с 66 баллами, но отрыв от ближайших преследователей сократился всего до шести пунктов. Еще одна потеря очков может вернуть настоящую интригу в Лигу 1, поэтому гостям придется играть на победу на поле не самого простого соперника.

02 апреля « ПСЖ » проиграл на своем поле «Лиону» (0:1), а 19 числа уступил и «Ренну» (0:2). Оба матча прошли в рамках Лиги 1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ницца» – 3.9

Ничья – 3.9

Победит « ПСЖ » – 1.85

Статистика

« ПСЖ » проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах «Ницца» не проигрывает уже восемь последних матчей подряд на своем поле

« ПСЖ » выиграл только два матча из пяти последних матчей с «Ниццей»

» выиграл только два матча из пяти последних матчей с «Ниццей» Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 3.5 мячей

Прогноз