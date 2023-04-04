«Ницца» – «ПСЖ» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ницца» – «ПСЖ», который состоится 08 апреля 2023 года
«Ницца»
«Ницца» практически не проигрывает в последнее время, но и победы ей даются с трудом, ведь в большей степени клуб сводит свои матчи к ничейному результату. Коллектив смог набрать 45 очков и занимает восьмое место, отставая на восемь пунктов от зоны еврокубков. В предстоящей встрече с «ПСЖ» хозяева определенно рассчитывают побороться за очки, ведь последние туры в Лиге 1 показали, что чемпион Франции сейчас достаточно уязвим.
02 апреля «Ницца» не смогла обыграть аутсайдера «Анже» (1:1), а 19 марта с тем же счетом поделил очки с «Лорьяном» (1:1).
«ПСЖ»
По парижскому клубу сильно ударил ранний вылет из Лиги Чемпионов и теперь команда уже начала так рано доигрывать сезон во Франции. «ПСЖ» все еще остается лидером с 66 баллами, но отрыв от ближайших преследователей сократился всего до шести пунктов. Еще одна потеря очков может вернуть настоящую интригу в Лигу 1, поэтому гостям придется играть на победу на поле не самого простого соперника.
02 апреля «ПСЖ» проиграл на своем поле «Лиону» (0:1), а 19 числа уступил и «Ренну» (0:2). Оба матча прошли в рамках Лиги 1.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ницца» – 3.9
- Ничья – 3.9
- Победит «ПСЖ» – 1.85
Статистика
- «ПСЖ» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Ницца» не проигрывает уже восемь последних матчей подряд на своем поле
- «ПСЖ» выиграл только два матча из пяти последних матчей с «Ниццей»
- Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 3.5 мячей
Прогноз
Поставить Х1 на «Ниццу», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. «ПСЖ» очень сложно даются последние матчи, а учитывая домашнюю статистику «Ниццы», появляется уверенность, что хозяева не проиграют эту встречу.