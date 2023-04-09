«Бирмингем» – «Сток Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Бирмингем» – «Сток Сити», который состоится 10 апреля 2023 года

«Бирмингем»

В Чемпион Лиге «синие» на текущий момент занимают шестнадцатое место. Всего лишь восемь очков отделяют «Бирмингем» от зоны вылета. Теоретически команда может вылететь из Чемпионшипа. Подопечным Джона Юстаса рано расслабляться и нужно выложиться по полной в оставшихся матчах до конца сезона. С минимальным счётом на выезде «синие» взяли верх над КПР . В позапрошлом туре «Бирмингем» обыграл «бродяг» из Блэкберна.

7 апреля ничейным исходом завершилась игра с «Редингом» (1:1).

«Сток Сити»

На две строчки выше «синих» находятся «гончары» в турнирной таблице Чемпионшипа. Беспроигрышная серия команды длилась пять матчей подряд до поражения в прошлом туре чемпионата. Вничью сыграли «красно-белые» с «Мидлсбро» и «Норвичем». В гостях в сухую, забив четыре гола в ворота соперника, «Сток Сити» одержал победу над «Ковентри». Опасных атак хозяева создали даже больше, но не сумели воплотить их в забитые мячи.

На своём поле со счётом 1:2 «гончары» проиграли «зарянкам» из Бристоля.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бирмингем» – 3.15

Ничья – 3.30

Победит «Сток Сити» – 2.32

Победит «Сток Сити» с форой -1.5 – 4.55

Обе забьют — нет – 1.82

Обе забьют — да – 1.99

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.23

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.63

Статистика

Исходом тотал меньше 2.5 голов за игру завершились три личных матча команд из пяти крайних

В трёх поединках из пяти последних «синие» обыграли своих оппонентов

За тот же период «гончары» взяли верх над своими соперниками в двух встречах.

Прогноз

В предстоящем матче мы увидим напряжённую борьбу двух крепких середнячков. Команды сыграют, скорее всего, от обороны в осторожный футбол. Компания Pinnacle предлагает на тотал меньше 2.5 голов коэффициент 1.63.