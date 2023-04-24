«Кадис» – «Осасуна»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Кадис» – «Осасуна», который состоится 25 апреля 2023 года

«Кадис»

В последнее время «Кадис» не часто радует своих болельщиков победами. Два очка отделяют команду от зоны вылета. До победы 9 апреля над «Бетисом» больше месяца «жёлтая подлодка» не выигрывала у своих оппонентов. В сухую, поразив дважды ворота соперника, «жёлто-синие» неожиданно взяли верх над «Бетисом» на их поле. В позапрошлом туре чемпионата мадридский «Реал» на выезде выиграл у «Кадиса».

В матче прошлого тура Примеры нулевую ничью раскатала «жёлтая подлодка» с «Эспаньолом».

«Осасуна»

«Красные» в чемпионате Испании находятся на восьмой строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «Осасуны». В матче 28-го тура чемпионата, пропустив первыми, «красные» обыграли «Эльче». В позапрошлом туре Ла Лиги с разницей в один мяч в гостях подопечные Ягобы Аррасате потерпели поражение от «Райо Вальекано». Открыть счёт в матче «пчёлам» из Мадрида помог защитник «Осасуны» Аридан Эрнандес, который неудачно подставился под удар.

На прошлых выходных «красные» со счётом 3:2 обыграли «Бетис».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кадис» – 2.22

Ничья – 3.20

Победит «Осасуна» – 3.60

Победит «Кадис» с форой -1 – 3.40

Обе забьют — нет – 1.68

Обе забьют — да – 2.19

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.54

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.50

Статистика

Три очных встречи из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за матч

В двух поединках из пяти крайних встреч «Кадис» проиграл

Из пяти последних матчей в одном «Осасуна» уступила.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Осасуны» коэффициент 3.55. Шестой год пошёл как «жёлтая подлодка» не выигрывает у «Осасуны». Доверимся статистике при прогнозировании исхода будущей игры.