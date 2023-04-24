«Ноттингем Форест» – «Брайтон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 20:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Ноттингем Форест» – «Брайтон», который состоится 26 апреля 2023 года

«Ноттингем Форест»

Подопечные Стива Купера после тридцати двух матчей текущего сезона занимают предпоследнее место в чемпионате Англии. Команда рискует вылететь из Премьер-лиги, если не перестанет активно терять очки. В четырёх крайних матчах «лесники» именно этим и занимались. «Астон Вилла» в матче 30-го тура обыграла «красных» на своём поле в сухую, забив пару голов. Дома «Форест» потерпел поражение от « МЮ » (0:2).

На прошлых выходных со счётом 2:3 «ловкие деревья» уступили в гостях «Ливерпулю».

«Брайтон»

«Чайки» в Премьер-лиге на данный момент находятся на восьмой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим несколько футбольных матчей «сине-белых» за последнее время. В матче 30-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» на своём поле взял верх над «Альбионом» (2:1). Пропустив первыми, «Брайтон» обыграл в гостях лондонских «пенсионеров». Счёт в матче сравнял нападающий «чаек» Дэнни Уэлбек. Победный гол забил девятнадцатилетний парагвайский нападающий Хулио Энсисо.

В полуфинале Кубка Англии «Альбион» после серии пенальти уступил « МЮ ».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ноттингем Форест» – 5.80

Ничья – 4.40

Победит «Брайтон» – 1.56

Победит «Брайтон» с форой -1.5 – 2.41

Обе забьют — нет – 2.03

Обе забьют — да – 1.82

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.71

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.14

Статистика

Из пяти крайних очных матчей в четырёх исход был следующий: обе забьют – нет

Более двух месяцев «лесники» не выигрывают у своих оппонентов

В шести встречах из десяти последних «чайки» выиграли.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Брайтона» коэффициент 1.56. «Чайки» на данный момент на порядок сильнее «Фореста». Даже на выезде «Альбион» возьмёт три очка в предстоящем матче.