ТОП 5 матчей Ньюкасла в АПЛ

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вчера, 22:54

5. «Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла» 4:3. — 30 сентября 1996 года.

Возможно это один не из самых классных матчей в исполнении «Ньюкасла», но в нем было забито целых семь голов. Давайте вспомним ту игру. За «сорок» в то время играла выдающаяся пара нападающих Алан Ширер и Лес Фердинанд, уж они точно должны были добыть трофеи для клуба. За «львов» выступал такой приличны форвард тех лет, как Дуайт Йорк, который очень долго не мог забить гола, а в этом матче его просто прорвало.

Йорк начал отсчет в этой игре уже на 4 минуте поразив ворота соперников. Однако начав с центра поля соперник доставил мяч в штрафную, где Лес Фердинанд уже на 5 минуте сравнивает счет, а к 22 оформляет дубль, выведя вперед свою команду. Еще не за долго до перерыва на 38 минуте Ширер удваивает преимущество «Ньюкасла». Вскоре «Астон Вилла» остается вдесятером с поля был удален Дрейпер, но отчаиваться не стоит, и Йорк забивает свой второй гол на 59 минуте.

Но оголив тыл, «сороки» еще раз забивают 4 гол во встречи на 67 минуте забивает Хоуи, а буквально через две минуты Йорк оформляет хет-трик. ставя окончательную точку в итоге в той игре — 4:3. Да, в тот день подопечные Брайна Литтл ничего не смогли поделать, но игра Йорка была отмечена, не даром он вскоре перейдет в МЮ составив там смертоносную пару с Энди Коулом, но это как говорится совсем другая история. В этом же матче его хет-трик не принес ничего «Астон Вилле», как после вспоминал Алан Ширер, ведь победа досталась его клубу.

4. «Ньюкасл» 4:4 «Арсенал» — 05 февраля 2011 года.

В этой игре произошел один из самых выдающихся камбэков в истории АПЛ , в этом преуспела команда Алана Пардью, которая вырвала вымученную ничью у подопечных Арсена Венгера. Еще до перерыва «пушкари» забивают четыре безответных гола, уже на первой минуте оборону «сорок» взламывает Тео Уолкотт, затем забивает Йохан Джуру, а после дубль оформляет Робин ван Перси. Кажется, что соперник раздавлен, переломить ход встречи не получится. Но во второй половине игры все перевернется с ног на голову.

В середине второго тайма судья назначил пенальти, который реализует Джоуи Бартон. Хотя судья в этой игре был явно не на стороне гостей, потому что сразу после перерыва оставил «канониров» в меньшенстве, удалив Абу Диаби с поля. Многие, конечно, скажут, что не состоялся бы этот камбэк без вмешательства судьи, однако преимущество было весомым, но подопечные Венгера сами себе усложнили жизнь. Далее Бест забивает второй, а третий снова залетает в ворота с пенальти. Бартон оформляет дубль, а за пару минут до конца Шейк Тиоте сравнивает счет — 4:4. Ньюкасл проявил характер, а с другой стороны можно было понять почему после 2004 года «Арсенал» больше так и не увидел титула, упуская подобное преимущество в 4 гола.

3. «Ньюкасл Юнайтед» 6:1 «Тоттенхэм» — 23 апреля 2023 года.

Самая ошеломляющая игра. В принципе никто не мог подумать, что в этом матче все будет решено в ближайшие 30 минут. Но начнем по порядку, хозяев поля тренирует Эдди Хау, а гости на финише сезона остались без главного тренера Антонио Конте уволился, когда на одной из пресс-конференций назвал клуб и игроков «бесхребетными существами», которым ничего не надо. И по ходу этого матча мы все поймем, а на бровке остался и.о. Стеллинни.

Уже на 2 минуте Мерфи забивает первый гол этого матча, а к 9 минуте он уже оформляет дубль. На 6 минуте Жоэлингтон удваивает преимущество хозяев, а к 10 минуте они уже введут в три гола. Дальше больше. Исак на 19 и на 21 офрмляет второй дубль в этой игре, а к 22 минуте счет уже вырос до — 5:0, кто бы мог подумать в одну калитку. Некоторые болелы поуходили с матча, понять их в принципе можно. К концу первого тайма ничего не поменялось.

После перерыва Льюрис откушавший в первой половине встречи пять голов сменился на Форестера, и уже на 49 минуте Харри Кейн, лидер «шпор» забивает один гол. Сейчас можно было бы подумать, наверно скоро сократят еще больше разрыв, однако это всего на всего окажется по итогу голом престижа и все. А на 67 минуте игры Уилсон поставил жирную точку — 6:1, хотя «Ньюкасл» ее поставил по сути в первом тайме. После такой игры я бы сказал прямо в лицо всем игрокам «Тоттенхэма» — «Вот блин долбаебы». Понимаю, что без цензуры не обойтись, без мата тоже, но сказал как есть.

Остаток сезона клубы явно проводят по разному, кто-то борется за престиж, как «Ньюкасл» впервые за 20 лет вернуться в ЛЧ , а кто-то продолжает показывать отвратительную игру от матча к матчу как игроки «Тоттенхэма», на финише наверно еще и «Астон Вилла» обойдет.

2. «Ньюкасл» 8:0 «Шеффилд Уэнсдей» — 19 сентября 1999 года.

В том сезоне в самом начале команду покинул Рудд Гуллит из-за неудовлетворительных результатов, по этому на старте сезона команда осталась без тренера, и только в сентябре клуб сумел договорится с одним из лучших английский тренеров последних лет сэром Бобби Робсоном, который до этого возглавлял с успехом «Ипсвич Таун», сборную Англию, и поработал в других чемпионатах тренируя такие клубы как ПСВ , «Порту», и «Барселону». По этому такой опытный тренер должен был навести порядок, и сэру Бобби Робсону это удалось, так еще и в первом матче на «Сент Джеймс Парке».

В той памятной игре пента-трик оформил лучший бомбардир клуба, и в истории АПЛ Алан Ширер, три гола с игры и еще дважды забил с одиннадцати метровой отметки. Также по голу забили другие легенды клуба Кирон Дайер, Гари Спид и Аарон Хьюз. С доминирующей победы со счетом 8:0, так начался дебют Робсона на посту главного тренера «Ньюкасла».

1. «Ньюкасл» 5:0 «Манчестер Юнайтед» — 20 октября 1996 года.

В этой игре МЮ получил сполна. Подопечные Кевина Кигана, которые сезоном ранее упустили титул в концовке сезона взяли очень уверенны реванш. Собственно вице-чемпион показал, что действующему чемпиону нереально фартануло на финише прошлого сезона. В той игре, которую наверно помнят фанаты «Ньюкасла» со стажем, и не слишком хотят вспоминать фанаты «Манчестер Юнайтеда».