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Неймар посетил матч «Сантоса» и сообщил, что однажды вернётся в клуб

вчера, 12:54
СантосЛоготип футбольный клуб Сантос (Сан-Паулу)0 : 0Логотип футбольный клуб Аудакс Итальяно (Сантьяго)Аудакс ИтальяноМатч завершен

Нападающий ПСЖ Неймар посетил матч «Сантоса».

Футболист был на игре группового этапа Южноамериканского кубка с клубом «Аудакс Итальяно» (0:0). После встречи форвард пообщался с журналистами:

Приятно вернуться домой. Я чувствую себя здесь как дома, так счастлив оказаться здесь спустя 10 лет. К сожалению, матч завершился ничьей, хотелось победы. Я приехал сюда, чтобы поддержать «Сантос» и получить любовь болельщиков. Это клуб, который дал мне всё, он открыл двери для меня и моей семьи, открыл меня миру.

Однажды я вернусь. Скоро вернусь.

«Сантос» — родной клуб Неймара, в нём он также начал профессиональную карьеру. В данный момент бразилец восстанавливается от травмы.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:12
Все таки от Неймара ждали большего, возможно переход в ПСЖ был ошибкой, перестал он там прогрессировать, хотя ему пророчили ЗМ и крутую карьеру...
Alex12357
Alex12357
вчера в 15:50
Здоровья тебе Неймар !!!И пусть лопнут завистники!!!
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:41
А хватит ли клубу денег, чтобы его содержать,?
shlomo
shlomo
вчера в 13:22
Пусть уже возвращается... че тянуть то.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:57
Ну еще сможет и там поиграть,если здоровье позволит.
Гость
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