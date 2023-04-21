Неймар посетил матч «Сантоса» и сообщил, что однажды вернётся в клуб

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вчера, 12:54

Нападающий ПСЖ посетил матч «Сантоса».

Футболист был на игре группового этапа Южноамериканского кубка с клубом «Аудакс Итальяно» (0:0). После встречи форвард пообщался с журналистами:

Приятно вернуться домой. Я чувствую себя здесь как дома, так счастлив оказаться здесь спустя 10 лет. К сожалению, матч завершился ничьей, хотелось победы. Я приехал сюда, чтобы поддержать «Сантос» и получить любовь болельщиков. Это клуб, который дал мне всё, он открыл двери для меня и моей семьи, открыл меня миру. Однажды я вернусь. Скоро вернусь.

«Сантос» — родной клуб Неймара, в нём он также начал профессиональную карьеру. В данный момент бразилец восстанавливается от травмы.