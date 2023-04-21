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Роналду избежал наказания за жест после матча с «Аль-Хилялем»

вчера, 11:45
Аль-ХиляльЛоготип футбольный клуб Аль-Хиляль (Эр-Рияд)2 : 0Логотип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)Аль-НасрМатч завершен

Нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду не накажут за жест после матча с «Аль-Хилялем» (0:2).

Португалец после выкриков «Месси! Месси!» взял себя рукой за пах, отреагировав на поведение болельщиков, когда уходил в подтрибунное помещение.

Дисциплинарный и этический комитет Футбольной ассоциации Саудовской Аравии, изучив инцидент, принял решение не применять никаких санкций в отношении футболиста. Отмечается, что просмотрена была только официальная запись матча, а не видео, размещённые в соцсетях. Штраф в размере 15 тысяч риалов получил только «Аль-Наср» в связи с поздним выходом игроков на поле к началу второго тайма.

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Все комментарии
KTS16
KTS16
вчера в 20:42
Ущербный
112910415
112910415
вчера в 17:54
это без разницы
график функции пошёл вниз ...
shur
shur ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 16:25
Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщается на сайте Кремля.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:23
Опять ему все прощают. Так он еще больше борзеть начнет.
рже
рже
вчера в 14:38
Гейропейцов никто нелюбит!
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:36
Звучит как - "последнее арабское предупреждение"...)
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:18
Гному тоже все сходится с рук
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:52
Столько денег и пиара вкинули в этот трансфер, что теперь даже можно наплевать на свои национальные устои? Но люди ведь не дураки - их не обманешь, все увидели и поняли ровно то, что Роналду и показал своим жестом. А не травму паха или другие отмазки.
P.s. То ли еще будет, раз тут избежал наказания.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:43
Ещё не вечер... дырявый ещё выкинет чего-нибудь.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:29
Решили не депортировать Роналду и дать еще один шанс.
5hhtm84pzg7y
5hhtm84pzg7y
вчера в 13:16
Ему всё теперь будут прощать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:55
Шейхи посчитали убытки от увольнения,и решили замять это дело...
Shafterhopf
Shafterhopf ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 12:39
Вполне возможно, что и в домашних матчах. Тут поведение выходящее за рамки этических норм, стоящие над футболом, а с этим в мусульманских странах строго. Так что и домашние болельщики могут "высказаться" по этому поводу во время матчей. Тем более, что результата Роналду особо не дает - из-за чего фанаты могли бы встать на его сторону.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:23
Он звезда,ему можно всё !
Elliada
Elliada
вчера в 12:07
Просмотрели только официальную запись матча? То есть, ту запись, которая не доказывает его вину. Очень "объективно". Его оправдали, но это не значит, что людям стерли память.

В этот раз отмазали. Но Роналду не был бы собой, если бы снова чего-нибудь в таком духе не сделал бы. Это вопрос времени, когда он снова устроит скандал. Как говорится, горбатого могила исправит.
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:03
Во всех гостевых матчах ему будет обеспечен "теплый" прием со стороны местных болельщиков.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:01
Верблюдов любит полстраны-не все животные равны.
Rupertt
Rupertt
вчера в 12:00
Всё давно уже схвачено
ОПС
ОПС
вчера в 11:58
Наказания то он избежал. Но, а как его будут встречать болельщики на стадионе? Это не федерация, а простые люди, у которых наверняка свое мнение по этому поводу.
galem72
galem72
вчера в 11:54
В следующий раз у истерика стоит забрать верблюда.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 11:54
Крики: Месси, Месси - это самое худшее наказание для балласта... Так было и так будет...
протон
протон
вчера в 11:49
Ну вот и всё, вопрос исчерпан.
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