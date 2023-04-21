Роналду избежал наказания за жест после матча с «Аль-Хилялем»

Нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду не накажут за жест после матча с «Аль-Хилялем» (0:2).
Португалец после выкриков «Месси! Месси!» взял себя рукой за пах, отреагировав на поведение болельщиков, когда уходил в подтрибунное помещение.
Дисциплинарный и этический комитет Футбольной ассоциации Саудовской Аравии, изучив инцидент, принял решение не применять никаких санкций в отношении футболиста. Отмечается, что просмотрена была только официальная запись матча, а не видео, размещённые в соцсетях. Штраф в размере 15 тысяч риалов получил только «Аль-Наср» в связи с поздним выходом игроков на поле к началу второго тайма.
В этот раз отмазали. Но Роналду не был бы собой, если бы снова чего-нибудь в таком духе не сделал бы. Это вопрос времени, когда он снова устроит скандал. Как говорится, горбатого могила исправит.
В этот раз отмазали. Но Роналду не был бы собой, если бы снова чего-нибудь в таком духе не сделал бы. Это вопрос времени, когда он снова устроит скандал. Как говорится, горбатого могила исправит.