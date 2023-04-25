«Крылья Советов» — «Зенит» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит», который состоится 29 апреля 2023 года

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» в последнее время разочаровывают своих болельщиков и имеют совсем небольшой отрыв от зоны вылета. Самарский клуб занимает 12 место с 25 баллами и всего на три очка опережает «Пари НН». Мало кто верит в успех хозяев в игре с многократным чемпионом России, поэтому даже ничейный результат стал бы хорошим достижением и прибавил футболистам уверенности в собственных силах.

23 апреля «Крылья Советов» проиграли на выезде «Пари НН» (1:2), а 19 апреля уступил по пенальти «Краснодару» в кубке России (2:3).

«Зенит»

Все идет к тому, что футболисты «Зенита» совсем скоро поднимут над головой очередной кубок РПЛ . Команда уверенно лидирует в турнирной таблице и опережает «Ростов» на девять пунктов, а «Спартак» на десять. Учитывая форму нынешнего соперника, чемпион России имеет большие шансы на победу, которые как минимум помогут сохранить свой отрыв, а матчей до конца сезона становится все меньше.

22 апреля «Зенит» уверенно обыграл на своем поле московское «Динамо» (3:1), а 16 числа поделил очки на выезде с «Ростовом» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Крылья Советов» – 5.4

Ничья – 4.05

Победит «Зенит» – 1.6

Статистика

«Зенит» проиграл один из десяти последних матчей в основное время

«Крылья Советов» завершили пять из десяти последних домашних поединков ничейным результатом

«Зенит» выиграл три из пяти последних встречи у клуба из Самары при одном поражении

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Зенита», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. «Крылья Советов» переживают не лучший отрезок сезона, поэтому мы практически уверены, что гости добьются победы в 1-2 мяча.