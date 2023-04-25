«Наполи» — «Салернитана» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1682444064

вчера, 20:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Наполи» — «Салернитана», который состоится 29 апреля 2023 года

«Наполи»

В последних матчах «Наполи» немного сдал в результатах и покинул Лигу чемпионов. Тем не менее, команда лидирует в Серии А с 78 баллами и на 17 пунктов опережает ближайшего соперника. Такого отрыва должно хватить для чемпионства, а подопечные Спалетти постараются и дальше набирать очки, чтобы его не уменьшить. В домашней игре с «Салернитаной» хозяева являются большими фаворитами и попробуют это доказать на футбольном поле.

23 апреля «Наполи» не без доли везения вырвал победу у «Ювентуса» на выезде (1:0), а 18 числа сыграл вничью на своем поле с «Миланом» (1:1) в рамках Лиги Чемпионов.

«Салернитана»

Команда преимущественно играет в ничьи в последних матчах чемпионата Италии и старается сохранить место в элитном дивизионе. На данный момент коллектив набрал 33 балла и занимает 14 место в турнирной таблице. Трудно представить за счет чего у гостей удастся забрать очки в матче с лидером Серии А. Тем не менее, матч будет интересным, ведь в нем встречаются абсолютно разные по стилю команды.

22 апреля «Салернитана» крупно обыграла на своем поле «Сассуоло» (3:0), а 16 числа разошлась миром с «Торино» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Наполи» – 1.23

Ничья – 6.1

Победит «Салернитана» – 13

Статистика

«Наполи» выиграл только пять матчей из десяти последних во всех турнирах

Шесть из семи последних матчей «Салернитаны» завершились ничейным результатом

«Наполи» выиграл пять последних матчей у «Салернитаны»

Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Предполагаем, что «Наполи» будет иметь преимущество в поединке, но предпочтет обойтись малыми силами и много мячей зрители не увидят.