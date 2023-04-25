Хосе Леандро Андраде: от диковин в нумизматике до загадок генетики

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вчера, 21:06

Чуть больше недели назад я опубликовал в твиттере сразу 6 или 7 заметок о Чёрной жемчужине, т.е. о Хосе Леандро Андраде. Каждый твит сопровождался одним или несколькими фото.

Для одной из тем решил дать наспех найденные в интернете фото именных медалей Хосе Леандро Андраде за победу на Олимпиадах 1924 и 1928 годов. Причём нашлась довольно экзотическая медаль — сразу за чемпионство на двух Олимпиадах, бикампеон.

Вот эта медалька:

На следующий день появился комментарий к этому фото. Уругваец Николас Сантерини сообщает, что это не подлинные медали, подделка. Лицевая сторона (с фигурой женщины) — это подлинное изображение медали 1907 года. А медаль в тот далёкий год была изготовлена для Олимпиады в Монтевидео в том самом 1907 году.

Ни о какой Олимпиаде в Монтевидео, да ещё в нечётном году, я слыхом не слыхивал. Спросил у Николаса об этом. Заодно поискал информацию о нём.

Сантерини оказался профессиональным нумизматом, сотрудник Института нумизматики Уругвая. В марте 1907 г. в Монтевидео и впрямь проводились Игры, но только для уругвайских спортсменов, это был как бы отбор на Олимпиаду 1908 года в Лондоне.

Вот так выглядела настоящая медаль той Олимпиады (как они её называли) 1907 года:

В общем с медальками получился казус. Зато завязалась небольшая переписка с уругвайцем.

Он дал несколько пояснений по поводу названий барабана, на котором играл Андраде. Ну хоть на этом фото из журнала:

Заголовок говорит о том, что статья посвящена музыкально-танцевальной группе Рабы Ньянзы. И Андраде играл в этой группе не просто на барабане (el tamboril, как написано справа внизу мелким шрифтом на фото) — он играл на бас-барабане, самом большом, по-испански el bombo.

Между делом, я сообщил новому уругвайскому приятелю, что в архиве уругвайского города Сальто мне подтвердили, что день рождения Андраде 1 октября 1901 года. Но вот предоставить иностранцу скан архивного документа по электронной почте отказались, сказав, что это возможно только по запросу посольства или консульства.

В таких учреждениях в Уругвае у меня нет знакомых, и я попросил Сантерини написать самому в архив города Андраде. Может ему, Сантерини, как гражданину Уругвая выдадут нужный скан? Тот согласился, захотел даже написать в общий госархив, чтобы получить скан свидетельства о смерти.

К сожалению, вот прошла уже неделя, но ответа от Сантерини нет. Поинтересовался сегодня вновь у него о нашем деле. Пока тишина. Да, мало ли что с человеком стряслось. Тут сам всю неделю напрочь отошёл от футбола — пока стояла сухая погода занимался стропильно-кровельными делами на даче.

Буду ждать от уругвайского нумизмата ответа. А в одном из отделов администрации города Сальто мне неделю назад обещали найти и уточнить точное место установки мемориальной доски в честь Хосе Леандро Андраде. Ну, вы помните — той доски, на которой обе даты жизни Андраде неправильные (смотри предыдущую статью).

В той же предыдущей статье я говорил о том, что у Андраде была дочь Ирма, родившаяся вне брака. В одной из биографий футболиста сказано, что у Андраде было чуть ли не около 50 внебрачных детей. Единственной законной дочерью Андраде является Нелли Тереза, которую все называют Мара.

И, конечно, именно Мара занималась поиском документов для журналистов после смерти отца в 1957 году.

Она долгое время жила в столице, в Монтевидео. Но чуть менее 20 лет назад она переехала в Сальто, в родной город отца.

Между прочим, вчера, 24 апреля ей исполнился 91 год, она жива. По крайней мере, пока не было сообщений о её смерти.

Отец её был ну совсем чёрнокожим, но мать была светлокожей аргентинкой. И вот природа распорядилась так, что доминантные африканские гены не возобладали у дочери великого футболиста.

Вот так выглядит дочь Андраде, Нелли Тереза Андраде Франколини: