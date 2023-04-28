«Айнтрахт» – «Аугсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Айнтрахт» – «Аугсбург», который состоится 29 апреля 2023 года

«Айнтрахт»

«Орлы» в турнирной таблице чемпионата Германии занимают девятое место. В трёх последних матчах команда из Франкфурта не обыгрывает своих оппонентов. В матче 27-го тура чемпионата леверкузенский «Байер» уверенно выиграл у «Айнтрахта». Дома в матче предпоследнего тура «орлы» раскатали ничью с мёнхенгладбахской «Боруссией». Пропустив первыми, франкфуртская команда сравняла счёт под конец встречи.

На прошлых выходных со счётом 0:4 «орлы» в гостях проиграли дортмундской «Боруссии».

«Аугсбург»

«Фуггеры» в Бундеслиге на текущий момент находятся на тринадцатой строчке турнирной таблицы. Четыре крайних матча «Аугсбург» не выигрывает у своих соперников. На своём поле с разницей в пару голов «фуггеры» проиграли «козлам» из Кёльна в матче 27-го тура чемпионата. «РБ Лейпциг» взял верх над «Аугсбург» в матче позапрошлого тура Бундеслиги. На три гола от «красных быков» команда из Аугсбурга ответила двумя забитыми мячами.

Ничью «фуггеры» раскатали со «Штутгартом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Айнтрахт» – 1.57

Ничья – 4.40

Победит «Аугсбург» – 5.60

Победит «Айнтрахт» с форой -1.5 – 2.38

Обе забьют — нет – 2.17

Обе забьют — да – 1.70

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.59

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.31

Статистика

Четыре личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру.

Только в одном матче из десяти последних «орлы» выиграли

За тот же период «Аугсбург» обыграл своих оппонентов в трёх встречах.

Прогноз

Предлагаем довериться статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода предстоящей игры. Компания Pinnacle предлагает на тотал меньше 2.5 голов коэффициент 2.31.