ЮКД – «Дандолк»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии ЮКД – «Дандолк», который состоится 1 мая 2023 года
ЮКД
Десятую строчку турнирной таблицы чемпионата Ирландии занимают «студенты». Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием ЮКД. С минимальным счётом «колледж» одержал победу над «Корк Сити» в матче 10-го тура. На прошлых выходных «Слайго Роверс» обыграл дома «студентов» с разницей в пару голов. ЮКД на три гола от «Слайго» ответил только одним мячом.
Ничейным исходом завершилась игра с командой «Богемианс» (1:1).
«Дандолк»
«Бело-чёрные» в турнирной таблице Премьер-дивизиона находятся на седьмой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков «Дандолка» за последнее время. Ничью «бело-чёрные» раскатали с «Дерри Сити» в матче 10-го тура (2:2). Миром разошёлся «Дандолк» с «Шелбурном» в матче позапрошлого тура чемпионата Ирландии (1:1). Пропустив первыми с пенальти, «бело-чёрные» сравняли счёт под конец встречи.
«Дандолк» со счётом 3:2 взял верх над командой «Дроэда Юнайтед» в матче 12-го тура.
Котировки БК Pinnacle
- Победит ЮКД – 4.90
- Ничья – 3.75
- Победит «Дандолк» – 1.72
- Победит «Дандолк» с форой -1.5 – 2.95
- Обе забьют — нет – 1.76
- Обе забьют — да – 2.06
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.09
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.72
Статистика
- Исходом тотал больше 2.5 голов за матч завершились три личных матча из пяти крайних
- Только в одной игре из десяти крайних «студенты» одержали победу
- За тот же период «Дандолк» выиграл в четырёх встречах.
Прогноз
Крайняя встреча команд в феврале текущего года завершилась вничью. Скорее всего, в будущей игре мы также не увидим победителя. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.75 на ничью.