ЮКД – «Дандолк»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии ЮКД – «Дандолк», который состоится 1 мая 2023 года

ЮКД

Десятую строчку турнирной таблицы чемпионата Ирландии занимают «студенты». Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием ЮКД. С минимальным счётом «колледж» одержал победу над «Корк Сити» в матче 10-го тура. На прошлых выходных «Слайго Роверс» обыграл дома «студентов» с разницей в пару голов. ЮКД на три гола от «Слайго» ответил только одним мячом.

Ничейным исходом завершилась игра с командой «Богемианс» (1:1).

«Дандолк»

«Бело-чёрные» в турнирной таблице Премьер-дивизиона находятся на седьмой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков «Дандолка» за последнее время. Ничью «бело-чёрные» раскатали с «Дерри Сити» в матче 10-го тура (2:2). Миром разошёлся «Дандолк» с «Шелбурном» в матче позапрошлого тура чемпионата Ирландии (1:1). Пропустив первыми с пенальти, «бело-чёрные» сравняли счёт под конец встречи.

«Дандолк» со счётом 3:2 взял верх над командой «Дроэда Юнайтед» в матче 12-го тура.

Котировки БК Pinnacle

Победит ЮКД – 4.90

Ничья – 3.75

Победит «Дандолк» – 1.72

Победит «Дандолк» с форой -1.5 – 2.95

Обе забьют — нет – 1.76

Обе забьют — да – 2.06

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.09

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.72

Статистика

Исходом тотал больше 2.5 голов за матч завершились три личных матча из пяти крайних

Только в одной игре из десяти крайних «студенты» одержали победу

За тот же период «Дандолк» выиграл в четырёх встречах.

Прогноз

Крайняя встреча команд в феврале текущего года завершилась вничью. Скорее всего, в будущей игре мы также не увидим победителя. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.75 на ничью.