«Альмерия» – «Эльче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Альмерия» – «Эльче», который состоится 2 мая 2023 года
«Альмерия»
В турнирной таблице чемпионата Испании «красно-белые» занимают шестнадцатое место на текущий момент. Команда находится недалеко от зоны вылета и в оставшихся шести матчах до конца сезона подопечным Руби нужно приложить максимум усилий, чтобы остаться в Ла Лиге. Не часто «Альмерия» обыгрывает своих оппонентов в последнее время. В позапрошлом туре чемпионата «красно-белые» выиграли в гостях команду «Хетафе».
Мадридскому «Реалу» на выезде «Альмерия» проиграла со счётом 2:4 в матче прошлого тура.
«Эльче»
«Эльче» находится на последней строчке турнирной таблицы. Теоретические шансы у команды на то, чтобы остаться в Ла Лиге, всё ещё остаются. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Эльче». Пропустив пару голов, «зелёно-полосатые» дома потерпели поражение от «летучих мышей» из Валенсии. С минимальным счётом «Эльче» проиграл на выезде «Сельте» в матче 31-го тура чемпионата.
29 апреля «бело-зелёные» неожиданно со счётом 4:0 обыграли «Райо Вальекано».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Альмерия» – 1.73
- Ничья – 4.10
- Победит «Эльче» – 4.60
- Победит «Альмерия» с форой -1.5 – 2.76
- Обе забьют — нет – 2.20
- Обе забьют — да – 1.70
- Тотал голов больше 2.5 гола – 1.69
- Тотал голов меньше 2.5 гола – 2.18
Статистика
- Из пяти крайних очных встреч в четырёх исход был следующий: тотал меньше 2.5 голов за игру
- В двух матчах из пяти последних «Альмерия» выиграла
- За тот же период «Эльче» одержал одну победу.
Прогноз
Обычно встречи данных команд не отличаются высокой результативностью. Компания Pinnacle предлагает на тотал меньше 2.5 голов за матч коэффициент 2.18.