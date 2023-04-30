«Альмерия» – «Эльче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Альмерия» – «Эльче», который состоится 2 мая 2023 года

«Альмерия»

В турнирной таблице чемпионата Испании «красно-белые» занимают шестнадцатое место на текущий момент. Команда находится недалеко от зоны вылета и в оставшихся шести матчах до конца сезона подопечным Руби нужно приложить максимум усилий, чтобы остаться в Ла Лиге. Не часто «Альмерия» обыгрывает своих оппонентов в последнее время. В позапрошлом туре чемпионата «красно-белые» выиграли в гостях команду «Хетафе».

Мадридскому «Реалу» на выезде «Альмерия» проиграла со счётом 2:4 в матче прошлого тура.

«Эльче»

«Эльче» находится на последней строчке турнирной таблицы. Теоретические шансы у команды на то, чтобы остаться в Ла Лиге, всё ещё остаются. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Эльче». Пропустив пару голов, «зелёно-полосатые» дома потерпели поражение от «летучих мышей» из Валенсии. С минимальным счётом «Эльче» проиграл на выезде «Сельте» в матче 31-го тура чемпионата.

29 апреля «бело-зелёные» неожиданно со счётом 4:0 обыграли «Райо Вальекано».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Альмерия» – 1.73

Ничья – 4.10

Победит «Эльче» – 4.60

Победит «Альмерия» с форой -1.5 – 2.76

Обе забьют — нет – 2.20

Обе забьют — да – 1.70

Тотал голов больше 2.5 гола – 1.69

Тотал голов меньше 2.5 гола – 2.18

Статистика

Из пяти крайних очных встреч в четырёх исход был следующий: тотал меньше 2.5 голов за игру

В двух матчах из пяти последних «Альмерия» выиграла

За тот же период «Эльче» одержал одну победу.

Прогноз

Обычно встречи данных команд не отличаются высокой результативностью. Компания Pinnacle предлагает на тотал меньше 2.5 голов за матч коэффициент 2.18.