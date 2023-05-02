«Ливерпуль» – «Фулхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Ливерпуль» – «Фулхэм», который состоится 3 мая 2023 года

«Ливерпуль»

«Красные» из Ливерпуля в турнирной таблице чемпионата Англии входят в пятёрку самых лучших команд на данный момент. В шести матчах к ряду «скаузеры» не уступают своим соперникам. С разгромным счётом в матче 31-го тура чемпионата «мерсисайдцы» одержали победу в Лидсе над «павлинами». С разницей в один мяч «Ливерпуль» дома выиграл у «лесников». В позапрошлом туре Премьер-лиги подопечные Юргена Клоппа на выезде взяли верх над «молотобойцами».

Со счётом 4:3 «красные» выиграли у «Тоттенхэма» на прошлых выходных.

«Фулхэм»

«Дачники» из Фулема на сегодняшний день занимают десятое место в Премьер-лиге. Рассмотрим несколько матчей с участием «Фулхэма» за последнее время. В матче 32-го тура чемпионата Англии «белые» дома одержали победу над «Лидсом». В позапрошлом туре Премьер-лиги с минимальным счётом «дачники» в гостях уступили «вилланам». Опасных атак у «Фулхэма» было больше, но «белые» не смогли воплотить их в забитые голы.

30 апреля со счётом 1:2 «дачники» на выезде проиграли «Ман Сити».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ливерпуль» – 1.27

Ничья – 6.40

Победит «Фулхэм» – 10.00

Победит «Ливерпуль» с форой -1.5 – 1.71

Обе забьют — нет – 1.93

Обе забьют — да – 1.91

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.13

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.72

Статистика

Три личных матча из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

В четырёх играх из пяти последних «Ливерпуль» выиграл своих оппонентов

Из пяти крайних поединков «Фулхэм» взял верх над своими соперниками в двух встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Ливерпуля» с форой -1.5 коэффициент 1.71. «Красные» не выигрывают у «дачников» четыре года, но в предстоящей встрече «Ливерпуль» одержит победу над соперником.