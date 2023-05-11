Антонио La Tota Карбахаль: дважды крещённый, сеньор «Пять Кубков»

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вчера, 19:48

9 мая 2023 умер легендарный вратарь сборной Мексики Антонио Карбахаль. Ему было 93 года.

Родился от 7 июня 1929 в Мехико в семье 29-летнего таксиста Мануэля Карбахаля и 20-летней домохозяйки Марии дель Рефухио Родригес, в доме №199 на улице Сипрес.

В архивах есть подробная запись о его рождении, с указанием имени новорожденного Carbajal y Rodriguez Antonio:

От отца у него фамилия Карбахаль, а от матери — Родригес. Родился мальчик 7 июня 1929 г. в 13-00 местного времени. Запись о рождении в книге регистрации сделана более чем через 10 месяцев после появления на свет паренька, 25 апреля 1930 года.

Летом 1930 года родители крестили младенца. Причём в архивах сохранено целых две записи о крещении ребёнка, рождённого 7 июня 1929 года у этих родителей.

В субботу 19 июля 1930 года младенца окрестили под именем Хесус Антонио, вот архивная запись:

В другом томе записей о крещении, но уже от 20 июля 1930 г, в воскресенье, появилась запись о крещении просто Антонио Карбахаля:

Тексты обоих документов практически идентичны, имена родителей и крёстных отца и матери одинаковы, различие лишь в дате крещения.

Почему родители передумали? — вряд ли мы узнаем теперь. Хотя, не исключено, что в подробной биографии вратаря об этом и рассказано что-то.

Отметим, что в те дни в июле 1930 г. в далёком Монтевидео шёл первый чемпионат мира по футболу. Именно 19 июля играла сборная Мексики с Аргентиной, и мексиканский вратарь Оскар Бонфильо взял пенальти. Да и вообще в тот день сразу 3 вратаря взяли пенальти на турнире — вратарский день!

Вряд ли, конечно, родителям Антонио Карбахаля было до футбола тогда. Но факт совпадения дат в его жизни с чемпионатом мира зафиксируем.

Фамилия Карбахаль достаточно распространённая в Мексике, много людей и с таким же именем. Откуда мы знаем точно про его родителей?

Просто есть архив миграционных карточек приезжающих в Бразилию. Нашлась такая карточка и для Антонио Карбахаля 1961 года:

В подобных карточках обязательным пунктом является указание имён родителей.

Кстати, сразу обратите внимание, что фамилия Карбахаль пишется по-разному. В метриках о рождении и крещении пишут Carbajal. На сайте поиска архивных документов есть вариант и Carvajal.

Вообще, в испанском языке буквы «b» и «v» читаются одинаково — кто произносит ближе к «в», а кто-то ближе к «б». Так что могут встретиться разные написания.

Вот как, например, была написана его фамилия в швейцарском журнале Radio накануне ЧМ -54:

На этом фото голкипер Carbazal на тренировке перед матчами с Бразилией и Францией.

Но мы забежали немного вперёд.

На свой первый крупный футбольный турнир Антонио Карбахаль попал в 19-летнем возрасте. Он был резервным вратарём сборной Мексики на Олимпиаде 1948. Мексиканцы неожиданно проиграли в первом же матче 2 августа сборной Кореи со счётом 3:5 и покинули турнир.

Ни одного официального матча за сборную Мексики Антонио Карбахаль так и не сыграл ни в 1948, ни в 1949, ни в первой половине 1950 года. Хотя Мексика после Олимпиады-48 провела 6 официальных матчей, в том числе и 4 отборочных матча к ЧМ -50. Отбор мексиканцы выиграли, победив дважды и США , и Кубу. Перед ЧМ -50 сыграли два товарищеских матча с Испанией (в Мексике). В матче на Олимпиаде ворота Мексики защищал 25-летний Франсиско Кинтеро — это был его единственный матч за сборную.

В отборе к ЧМ -50, который был также и чемпионатом Северной Америки и Карибов 1949, в воротах мексиканцев играл сначала 25-летний Рауль Кордоба, потом 27-летний Мелесио Оснайя. Для Оснайя два матча в отборе к ЧМ -50 так и остались в его карьере единственными играми за сборную.

Основным вратарём сборной Мексики на турнир в Бразилию ехал Рауль Кордоба. Но так уж распорядилась Фортуна — все 3 матча на ЧМ -50 в воротах сборной Мексики сыграл молодой 21-летний Антонио Карбахаль. (У Кордобы была травма).

Дебют в национальной команде в официальном матче состоялся в первом же матче мундиаля 1950 года — ведь игра Бразилия — Мексика была матчем открытия турнира. Редкая ситуация, особенно сегодня — дебют в сборной и сразу матч открытия чемпионата мира.

Надо сказать, что до мундиаля Антонио Карбахаль в 3 матчах в 1950 г. всё-таки играл за Мексику, но против клубных команд. В феврале играли против аргентинского Банфилда, а в июне, накануне отъезда на ЧМ , Мексика сыграла против бразильского Ботафого и итальянского Дженоа. Все 3 матча были выиграны, все 3 были проведены в Мехико.

Антонио Карбахаль оказался самым молодым голкипером, сыгравшем на ЧМ -50. Соперники сборной Мексике достались серьёзные. Бразильцы на Маракане в присутствии всего-то чуть более 81 тысячи зрителей разгромили мексиканцев 4:0 (дублем отметился Адемир). Во второй игре сильная сборная Югославии, но уже в Порту-Алегри при 11 тыс. зрителей, также забила 4 гола в ворота Карбахаля (дубль на счету Желько Чайковски). Но один гол мексиканцы отыграли, с пенальти. Проиграла Мексика и в третьей игре против Швейцарии, два гола в первом тайме побывали в воротах Карбахаля всё в том же Порту-Алегри, но уже при 3 с небольшим тысячах зрителей.

Итого 10 пропущенных мячей в 3 матчах.

Но такой вроде никудышный результат не отразился на карьере вратаря в сборной. Карбахаль надолго стал основным голкипером сборной Мексики.

На ЧМ -54 в одной группе вновь встретились Бразилия, Югославия и Мексика. Но волею регламента мексиканцам довелось сыграть только два матча — против Бразилии и Франции, Югославию на сей раз «пропустили».

Пропустили от бразильцев мексиканцы вновь изрядно — теперь 5 голов, но в воротах был 31-летний Сальвадор Мота, а не Карбахаль. У Антонио была травма мизинца на правой руке. Его в рамку тренер поставил в матче против Франции. Три гола пропустил Антонио, один от своего защитника Рауля Карденаса (автогол), ещё один француз Копа забил с пенальти (спорного, как до сих пор утверждают мексиканцы). Итог — проигрыш 2:3.

Вообще, у сборной Мексики на тех пяти чемпионах мира, на которых играл Антонио Карбахаль, в соперниках обязательно были либо Бразилия, либо хозяева турнира, а в 1950 г. это было «два в одном».

На ЧМ -58 в группе вместе с Мексикой была Швеция, дошедшая до финала. В 1962 г. вновь попалась Бразилия, выигравшая во второй раз Кубок мира. Плюс сильная команда Чехословакии, игравшая в финале. В 1966 в соперниках были англичане, хозяева турнира, ставшие чемпионами мира.

Между прочим, Антонио Карбахаль — единственный вратарь в истории чемпионатов мира, кто был на отдельно взятом турнире как самым молодым сыгравшим голкипером, так и самым возрастным. Понятно, что не на одном и том же турнире Кубка мира.

На своём пятом чемпионате мира в 1966 г. в Англии Карбахалю было 37 лет. И на тот момент он являлся самым возрастным вратарём в истории всех проведённых к тому времени турниров Кубка мира. Это с ЧМ -78 года самые возрастные вратари стали непременно в возрасте 37+, а тогда он был один такой.

За сборную Мексики Карбахаль сыграл 47 (или 48) официальных матчей, причём 33 из них — в рамках отбора или в финальной стадии Кубка мира. На 5 турнирах Кубка мира (финальная часть) он сыграл в 11 матчах, пропустил 25 голов.

Сборная Мексики в 47 матчах с участием Карбахаля одержала 22 победы, 10 раз сыграла вничью. Товарищеских матчей из тех 47 было лишь 9.

Между прочим, Карбахаль и сборная Мексики выиграли все 16 матчей против других сборных, когда играли в Мехико. И пропустил Антонио Карбахаль в тех 16 играх всего 4 гола.

Сборная Мексики с Карбахалем в воротах сыграла порядка 25 матчей против клубов. А однажды Антонио Карбахаль играл против самой сборной Мексики. Было это 17 мая 1959 г., когда его клуб Леон играл против сборной, была зафиксирована ничья 2:2.

Ни один мексиканский вратарь в истории мундиалей не был капитаном команды на двух турнирах. Карбахаль и тут единственный: он в качестве капитана выводил свою национальную команду в 6 матчах, в 3 матчах на ЧМ -58 и в 3 на ЧМ -62.

На турнире 1958 г. Мексика с участием Карбахаля впервые в истории не проиграла — ничья с Уэльсом. А на турнире 1962 г. Мексика одержала первую победу — в третьем туре против уже вышедшей в плей-офф независимо от исхода матча Чехословакией. Но у Чехословакии играл весь основной состав. Мексиканцы победили 3:1, но выбыли из турнира. А Карбахаль пропустил самый быстрый гол в истории мундиалей — от Машека на 15-й секунде матча. Этот рекордный по быстроте гол продержался 40 лет до матча за 3-е место на ЧМ -2002. Но сам факт первой победы сборной Мексики на ЧМ , да ещё и в день его рождения — это запоминается на всю жизнь. В день исторической победы Антонио исполнилось 33 года. Именно Карбахаль своими выкриками подбадривал партнёров и те забили в ответ 3 гола в ворота Чехословакии.

Сам Карбахаль охотно вспоминал гол, который ему забил Пеле на ЧМ -62. Тем более, это был единственный гол Короля на том мундиале, который он не доиграл из-за травмы.

Самым обидным поражением на ЧМ Карбахаль считал матч против Испании на том же турнире 1962 года. Испанцы забили единственный гол в матче на последней минуте после углового. Антонио покидал поле в слезах.

На свой 5-й мундиаль Антонио Карбахаль ехал не в качестве основного вратаря. В первых двух матчах в воротах стоял 22-летний Игнасио Кальдерон. Ничья с Францией и поражение от Англии перспектив выхода в плей-офф не сулили. В третьем туре ветеран появился в воротах, в матче против Уругвая.

И это оказался единственный матч Антонио Карбахаля на чемпионатах мира, в котором он не пропустил ни одного мяча. А сборная Уругвая вновь не забила голов в игре на Кубок мира — это был всего второй подобный случай в их истории, в матче открытия на том же ЧМ -66 Уругвай сыграл также 0:0 с Англией.

В составе Уругвая играл 20-летний Мильтон Виера (сын главного тренера команды), а у мексиканцев на поле был 20-летний Энрике Борха, оба форварды. Когда-то эти парни только ходить научились, говорили свои первые предложения, а Антонио Карбахаль уже серьёзно играл в футбол — в составе сборной был на Олимпиаде. Он дебютировал в профессиональном клубе 2 декабря 1948 года. Говорят, что он перешёл в клуб Реал Эспанья из полупрофессиональной команды за 11 или 12 футбольных мячей. Таковы были реалии эпохи романтизма в футболе.

А в матче 19 июля 1966 г. на старом Уэмбли против Уругвая при 92,5 тыс зрителей Карбахаль отстоял свои ворота. Памятным Антонио считает то, как он ногой остановил удар Педро Роча. Он не проиграл, и не пропустил! Лучшего момента для завершения карьеры трудно было придумать. Решение пришло само собой.

Свою вратарскую форму Антонио после игры с Уругваем подарил президенту федерации футбола Мексики. Всё. Это был его последний матч в футбол как действующего игрока.

Свой дебют в сборной он провёл на Маракане, в матче открытия чемпионата мира 1950 года. Свой последний матч он провёл на Уэмбли, в матче чемпионата мира, не пропустив гола. Легенда.

Уже после турнира Кубка мира 1962 г., где он показал своё мастерство, Карбахаля стали звать «Четыре Кубка» (El Cuatro Copas) — ведь он оказался самым первым в истории футболистом, сыгравшим на 4 ЧМ . А после ЧМ -66 он на протяжении 32 лет являлся единственным футболистом, сыгравшим на 5 чемпионатах мира. И его называли «Пять кубков» (El Cinco Copas).

У Антонио Карбахаля было прозвище Tota — так он пытался произнести свое имя в детстве. Потом он стал La Tota. Потом его узнал весь мир.

На 5 турнирах Кубка мира он был активным участником. На следующих 12 турнирах он был почётным гостем ФИФА — он лично посетил все турниры с 1970 (дома, в Мексике) и до 2014 года в Бразилии. На двух последних мундиалях он уже не присутствовал в VIP-ложах на стадионах.

О мексиканских вратарях

Гильермо Очоа в 2022 г. сравнялся с Карбахалем по количеству сыгранных матчей на ЧМ — у обоих теперь по 11. Очоа в Катаре и Оскар Перес на ЧМ -2010 сыграли в возрасте, старше, чем играл Карбахаль на ЧМ -66. Да и старше-то оба оказались на 3 месяца с небольшим.

Быть может Очоа мечтает стать первым вратарём в истории, кто попадёт в заявку на 6 турнирах Кубка мира? Правда, и без Очоа сегодня есть претенденты не только попасть в заявку на 6 мундиалях, но и сыграть на 6 турнирах Кубка мира, а то и забить, хотя бы с пенальти. История продолжается…

Несколько фото Антонио Карбахаля.

Фото вместе с Пеле:

Знаменитый прыжок Карбахаля:

Вратарь готовится к игре:

На этом фото на Карбахале, скорее всего, та самая знаменитая зеленая нижняя майка с воротом, на которую Антонио надевал основную футболку или свитер.

Карбахаль с трофеем:

Ещё один акробатический этюд в исполнении Антонио Карбахаля:

Полеты были не только по горизонтали:

Светлый свитер без номера (должен быть №1) — это Антонио Карбахаль в матче против Югославии на ЧМ -50:

Таким он был Антонио Феликс Карбахаль Родригес:

В декабре 1940 г. его младший 9-летний брат Эктор погиб, попав под машину, когда с мальчишками играл в футбол на проезжей части. Отец запрещал Антонио гонять мяч по улице — поэтому Тони выбрал позицию вратаря, импровизированные ворота были рядом с домом, можно было быстро проскользнуть во двор так, что отец бы и не заметил.

Так мало-помалу и рос вратарь. И вырос. И не остался незамеченным. Вечная память!