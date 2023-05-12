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«Ланс» – «Реймс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 10:02
«Ланс» – «Реймс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ланс» – «Реймс», который состоится 12 мая 2023 года

«Ланс»

«Ланс» проводит один из лучших сезонов в своей истории и даже до сих пор является претендентом на чемпионство. В активе клуба 72 балла, и он на шесть пунктов отстает от «ПСЖ» на шесть пунктов, за четыре тура до конца. Тем не менее, коллективу не стоит расслабляться, ведь третьим идет «Марсель» и проигрывает всего два пункта, поэтому самые интересные футбольные баталии ждут поклонников французского футбола впереди.

6 мая «Ланс» выиграл важнейший матч против «Марселя» (2:1), а третьего числа переиграл на выезде «Тулузу» (1:0).

«Реймс»

Команда редко выигрывает в последних матчах чемпионата Франции, но может не переживать за свою безопасность и спокойно доиграть сезон. «Реймс» занимает 10 место с 50 пунктами даже имеет положительную разницу мячей (41:35). В предстоящем матче гости могут повлиять на распределение мест вверху турнирной таблицы, если смогут отобрать очки у «Ланса», а то и вовсе победить соперника.

6 мая «Реймс» на своем стадионе оказался сильнее «Лилля» (1:0), а ранее уступил на выезде «Клермону» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ланс» – 1.48
  • Ничья – 4.6
  • Победит «Реймс» – 6.4

Статистика

  • «Ланс» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Реймс» забивал лишь в шести из десяти последних матчей на выезде
  • «Ланс» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Реймсом» (включая товарищеские)
  • Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Ланса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.48. Коллектив понимает важность предстоящего поединка и на своем поле он сможет создать сопернику проблемы и набрать нужные три балла.

Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 11:46
Победа команды хозяев поля с Европейским гандикапом (0:1) в этом матче. Удачи
Гость
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