«Ланс» – «Реймс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ланс» – «Реймс», который состоится 12 мая 2023 года

«Ланс»

«Ланс» проводит один из лучших сезонов в своей истории и даже до сих пор является претендентом на чемпионство. В активе клуба 72 балла, и он на шесть пунктов отстает от « ПСЖ » на шесть пунктов, за четыре тура до конца. Тем не менее, коллективу не стоит расслабляться, ведь третьим идет «Марсель» и проигрывает всего два пункта, поэтому самые интересные футбольные баталии ждут поклонников французского футбола впереди.

6 мая «Ланс» выиграл важнейший матч против «Марселя» (2:1), а третьего числа переиграл на выезде «Тулузу» (1:0).

«Реймс»

Команда редко выигрывает в последних матчах чемпионата Франции, но может не переживать за свою безопасность и спокойно доиграть сезон. «Реймс» занимает 10 место с 50 пунктами даже имеет положительную разницу мячей (41:35). В предстоящем матче гости могут повлиять на распределение мест вверху турнирной таблицы, если смогут отобрать очки у «Ланса», а то и вовсе победить соперника.

6 мая «Реймс» на своем стадионе оказался сильнее «Лилля» (1:0), а ранее уступил на выезде «Клермону» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ланс» – 1.48

Ничья – 4.6

Победит «Реймс» – 6.4

Статистика

«Ланс» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Реймс» забивал лишь в шести из десяти последних матчей на выезде

«Ланс» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Реймсом» (включая товарищеские)

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Ланса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.48. Коллектив понимает важность предстоящего поединка и на своем поле он сможет создать сопернику проблемы и набрать нужные три балла.