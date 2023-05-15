«Байер» – «Рома» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Байер» – «Рома», который состоится 18 мая 2023 года

«Байер»

«Фармацевты» хорошо проводят вторую часть сезона и очень хотят порадовать болельщиков победой в Лиге Европы. Однако, первый матч был проигран с минимальным счетом, и чтобы пробиться в финал, немецкому коллективу необходимо выступить лучше «Ромы» на своем поле. Поединок привлекает взгляды миллионов болельщиков и наверняка будет хранить интригу до последних минут, не оставив равнодушными зрителей на стадионе.

14 мая «Байер» сыграл вничью со «Штутгартом» в Бундеслиге (1:1), а 11 числа проиграл на выезде «Роме» в Лиге Европы (0:1).

«Рома»

Римский клуб в последний месяц выглядит очень неубедительно, но первый матч полуфинала у «Байера» смог забрать. Отсюда можно сделать вывод, что «Рома» сейчас делает большую ставку на Лигу Европы и победу в турнире, которая поможет ей клубу попасть в Лигу чемпионов. В выездной встрече в Германии гостям очень важно не пропустить быстрый мяч и лишить соперника пространства.

14 мая «Рома» сыграла вничью с «Болоньей» в чемпионате Италии (0:0), а 11 мая одолела «Байер» в Лиге Европы (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Байер» – 2

Ничья – 3.5

Победит «Рома» – 3.85

Статистика

Семь из десяти последних матчей «Байера» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Три из пяти последних матчей «Ромы» завершились вничью

«Рома» выиграла два последних поединка у «Байера»

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.15. Предполагаем, что уже в первом тайме будет открыть счет и это повлечет за собой общую высокую результативность поединка.