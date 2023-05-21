«Торино» – «Фиорентина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Торино» – «Фиорентина», который состоится 21 мая 2023 года

«Торино»

«Торино» неплохо выглядит в последнем месяце и проиграл всего в одном матче из пяти последних туров Серии А. Коллектив занимает 10 место с 49 очками и просто доигрывает турнир, не имея никаких серьезных задач на оставшиеся поединки. В игре с «Фиорентиной», хозяева постараются порадовать болельщиков на своем стадионе и по возможности продвинуться немного вверх по турнирной таблице.

14 мая «Торино» обыграл на выезде «Верону» (1:0), а седьмого числа команда поделила очки с «Монцой» (1:1).

«Фиорентина»

Команда из Флоренции провела очень тяжелый поединок в Швейцарии в рамках Лиги Конференций, но добились результата и сыграют в финале турнира. В чемпионате Италии «Фиорентина» идет на 11 месте с 49 баллами и может сконцентрироваться на финале европейского кубка. В матче с «Торино» любой результат кроме поражения станет для гостей удовлетворительным.

18 мая «Фиорентина» в дополнительное время обыграла «Базель» в Лиге Конференций (3:1), а в чемпионате обыграла «Удинезе» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Торино» – 2.05

Ничья – 3.35

Победит «Фиорентина» – 2.8

Статистика

«Торино» проиграл лишь три матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Фиорентина» выиграла три поединка из десяти за последнее время во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчей при одной ничьей

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Торино», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. Хозяева наверняка будут выглядеть свежее на фоне уставшей «Фиорентины», которая провела 120 минут нервного поединка с «Базелем». Прогнозируем победу команды из Турина.