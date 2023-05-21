«Осер» – «ПСЖ» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Осер» – « ПСЖ », который состоится 21 мая 2023 года

«Осер»

«Осер» находится в сложной ситуации, но на данный момент вопрос о сохранении прописки в Лиге 1 исключительно в руках коллектива. Команда набрала 34 очка и занимает 16 место в турнирной таблице, на один балл больше, чем у «Нанта». Однако клуб имеет на одну сыгранную игру меньше и это его главное преимущество. Набрать очки с « ПСЖ » не так просто, однако вполне реально в нынешнем сезоне.

14 мая «Осер» минимально уступил на выезде «Бресту» (0:1), а седьмого числа сыграл вничью с «Клермоном» (1:1).

« ПСЖ »

« ПСЖ » еще не стал досрочно чемпионом Франции в очередной раз, однако имеет максимальные шансы на это. Коллектив лидирует в Лиге 1 с 81 баллом и опережает «Ланс» на шесть пунктов. Победа в предстоящей встрече с аутсайдером практически гарантирует Мбаппе и компании очередной титул, но в свою очередь парижанам следует исключить недооценку соперников, чтобы избежать проблем.

13 мая « ПСЖ » разгромил на своем поле «Аяччо» (5:0), а седьмого числа одолел на выезде «Труа» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Осер» – 8

Ничья – 5.4

Победит « ПСЖ » – 1.35

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Осера» завершились исходом «обе забьют»

« ПСЖ » выиграл пять из шести последних матчей в чемпионате Франции

» выиграл пять из шести последних матчей в чемпионате Франции Парижский гранд выиграл всего четыре матча из десяти последних у «Осера»

Четыре из семи последних матчей команд закончились исходом «обе забьют»

Прогноз