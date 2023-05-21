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«Осер» – «ПСЖ» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 14:21
«Осер» – «ПСЖ» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Осер» – «ПСЖ», который состоится 21 мая 2023 года

«Осер»

«Осер» находится в сложной ситуации, но на данный момент вопрос о сохранении прописки в Лиге 1 исключительно в руках коллектива. Команда набрала 34 очка и занимает 16 место в турнирной таблице, на один балл больше, чем у «Нанта». Однако клуб имеет на одну сыгранную игру меньше и это его главное преимущество. Набрать очки с «ПСЖ» не так просто, однако вполне реально в нынешнем сезоне.

14 мая «Осер» минимально уступил на выезде «Бресту» (0:1), а седьмого числа сыграл вничью с «Клермоном» (1:1).

«ПСЖ»

«ПСЖ» еще не стал досрочно чемпионом Франции в очередной раз, однако имеет максимальные шансы на это. Коллектив лидирует в Лиге 1 с 81 баллом и опережает «Ланс» на шесть пунктов. Победа в предстоящей встрече с аутсайдером практически гарантирует Мбаппе и компании очередной титул, но в свою очередь парижанам следует исключить недооценку соперников, чтобы избежать проблем.

13 мая «ПСЖ» разгромил на своем поле «Аяччо» (5:0), а седьмого числа одолел на выезде «Труа» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Осер» – 8
  • Ничья – 5.4
  • Победит «ПСЖ» – 1.35

Статистика

  • Четыре из пяти последних матчей «Осера» завершились исходом «обе забьют»
  • «ПСЖ» выиграл пять из шести последних матчей в чемпионате Франции
  • Парижский гранд выиграл всего четыре матча из десяти последних у «Осера»
  • Четыре из семи последних матчей команд закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «ПСЖ» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Предполагаем, что чемпион Франции не оставит шансов хозяевам и добьется уверенной победы, которая еще на шаг приблизит их к чемпионству.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: оф. сайт ПСЖ
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 16:23
Победа команды гостей с Азиатской форой (-1,5) в этом матче и тотал больше 2,5 в этой игре. Удачи
Гость
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