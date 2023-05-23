«Вальядолид» – «Барселона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Вальядолид» – «Барселона», который состоится 23 мая 2023 года

«Вальядолид»

«Реал Вальядолид» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Испании занимает восемнадцатое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей «Пуселы». В пяти играх к ряду «бело-фиолетовые» терпят поражения от своих оппонентов. В Мадриде в один гол «Вальядолид» проиграл местным «пчёлам». В позапрошлом туре чемпионата «Пусела», пропустив три гола, дома уступила в сухую «севильцам».

На прошлых выходных «жёлтая подлодка» из Кадиса на своём поле взяла верх над «бело-фиолетовыми» (2:0).

«Барселона»

«Сине-гранатовые» досрочно оформили чемпионство в текущем сезоне Примеры. В двадцать седьмой раз «Барса» стала самым сильным футбольным клубом Испании. Рассмотрим несколько игр каталонской команды за последнее время, чтобы спрогнозировать возможный исход встречи с «Вальядолидом». С минимальным счётом дома «Барселона» обыграла «Осасуну». На выезде в два гола «сине-гранатовые» одержали победу над «попугаями» в позапрошлом туре Ла Лиги.

20 мая на своём поле «Барса» неожиданно уступила со счётом 1:2 команде «Реал Сосьедад».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вальядолид» – 3.50

Ничья – 3.80

Победит «Барселона» – 2.05

Победит «Барселона» с форой -1.5 – 3.40

Обе забьют — нет – 2.41

Обе забьют — да – 1.55

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.60

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.29

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились следующим исходом: обе забьют – нет

В двух встречах из десяти последних «бело-фиолетовые» обыграли своих соперников

За последнее время из десяти футбольных поединков «Барса» выиграла в пяти.

Прогноз

Для «сине-гранатовых» победа в предстоящем матче не является принципиально важной, но после поражения от «Королевских» в прошлом туре «Барсе» необходимо реабилитироваться перед своими поклонниками. Компания Pinnacle предлагает на победу «Барселоны» коэффициент 2.05.