«Лилль» – «Нант» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лилль» – «Нант», который состоится 27 мая 2023 года

«Лилль»

Команда одержала важную победу в прошлом туре и на данный момент смогла сохранить свое еврокубковое место. «Лилль» занимает пятую строчку в турнирной таблице Лиги 1 с 63 баллами и всего на один пункт опережает «Ренн». Коллектив отстает от «Монако» на два балла и обязан побеждать, потому что в случае осечки клуб из одноименного княжества, может выйти даже на четвертое место.

20 мая «Лилль» все-таки одолел на своем поле «Марсель» (2:1), а 14 числа на выезде разошелся миром с «Монако» (0:0).

«Нант»

У «Нанта» сейчас проблемы в чемпионате Франции и команда может покинуть элитный дивизион в конце сезона. Клуб давно не выигрывает и занимает 17 место с 33 баллами, отставая от «Осера» на один пункт. Таким образом гостям очень важно набирать очки в этой встрече и побеждать в заключительной, чтобы иметь реальные шансы сохранить свое место в Лиге 1. Матч обещает быть напряженным и интересным, ведь клубам еще есть что терять.

20 мая «Нант» на своем поле крупно проиграл «Монпелье» (0:3), а 14 числа поделил очки с «Тулузой» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лилль» – 1.45

Ничья – 4.7

Победит «Нант» – 6.7

Статистика

«Лилль» проиграл только два поединка из десяти последних в чемпионате Франции

«Аяччо» не может выиграть уже восемь поединков подряд

«Лилль» выиграл три из пяти последних встреч с «Нантом» при двух ничьих

Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Лилля», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.45. Оба коллектива мотивированы на результат, но мы предполагаем, что сильнее окажутся хозяева и наберут полноценные три балла.