«Ренн» – «Монако» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1684951629

вчера, 21:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ренн» – «Монако», который состоится 27 мая 2023 года

«Ренн»

«Ренн» очень много потерял в середине сезона и сейчас идет на расстоянии одного пункта от места в Лиге Конференций. Коллектив занимает шестое место с 62 баллами и вряд ли будет доволен нынешним сезоном. В матче с «Монако» хозяевам придется побеждать, чтобы иметь шансы на место в еврокубках, ведь между командами расстояние всего в три пункта. Обе команды мотивированы на победу, что добавляет этой встрече интриги.

21 мая «Ренн» разгромил на выезде «Аяччо» (5:0), а 14 числа крупно переиграл на своем поле «Труа» (4:0).

«Монако»

«Монако» провалил концовку сезона, а ведь совсем недавно имел даже неплохие шансы на Лигу чемпионов. Команда располагается на четвертом месте с 65 баллами и будет вынужден защищать свое место в двух оставшихся турах. Коллективу над побеждать в предстоящей игре, но очень важно, как минимум не проиграть, иначе ситуация еще больше осложнится, что может превратиться в настоящий провал.

19 мая «Монако» проиграл на выезде «Лиону» (1:3), а 14 числа разошелся миром с «Лиллем» (0:0). Оба матча прошли в рамках Лиги 1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ренн» – 2.08

Ничья – 3.75

Победит «Монако» – 3.25

Статистика

«Ренн» выиграл только пять матчей из десяти последних в чемпионате Франции

«Монако» проиграл лишь два матча из десяти последних на выезде

12 последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Монако» выиграл три из пяти последних матчей у «Ренна»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.53. Команды не уходят с поля без забитых мячей в личных встречах за последний десяток матчей, поэтому можем предположить, что и в этот раз подобный вариант пройдет.