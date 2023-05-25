«Торпедо» – «Оренбург» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Торпедо» – «Оренбург», который состоится 27 мая 2023 года

«Торпедо»

«Торпедо» продолжает свою серию поражений в чемпионате России и давно потерял все шансы сохранить место в элитном дивизионе. Коллектив идет на последней ступеньке турнирной таблицы с 13 баллами и у него остается два матча, чтобы красиво покинуть РПЛ . В домашней встрече с «Оренбургом» мало кто верит в успех хозяев, но в футболе случается всякое, поэтому даже такая встрече не лишена интриги.

20 мая «Торпедо» проиграл на своем поле «Динамо» Москва (0:3), а 13 числа с тем же счетом уступил ЦСКА (0:3).

«Оренбург»

«Оренбург» не может выиграть уже три матча в чемпионате России, но это не сильно влияет на позицию клуба в РПЛ . Команда занимает восьмое место с 40 баллами и отстает на пять пунктов от ближайшего соперника, поэтому вряд ли сможет его догнать за два тура. В предстоящей игре гости постараются нанести очередное поражение аутсайдеру и улучшить настроение своим поклонникам, которые ждут победы любимого клуба.

20 мая «Оренбург» сыграл вничью на своем поле с «Зенитом» (2:2), а 13 числа уступил на выезде «Уралу» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Торпедо» – 4.3

Ничья – 4.4

Победит «Оренбург» – 1.7

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Оренбурга» завершились исходом «обе забьют»

«Торпедо» проиграл семь из восьми последних матчей на своем стадионе

«Оренбург» выиграл четыре из пяти последних поединков с «Торпедо»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз