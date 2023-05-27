«Брага» – «Пасуш де Феррейра»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примейра-лиги чемпионата Португалии «Брага» – «Пасуш де Феррейра», который состоится 27 мая 2023 года

«Брага»

«Оружейники» в турнирной таблице чемпионата Португалии занимают на текущий момент третье место. 34-ый тур Примейра-лиги заключительный в данном сезоне и у «Браги» не шансов ни улучшить, ни ухудшить своё турнирное положение. Рассмотрим успехи команды в недавних матчах. В матче 31-го тура чемпионата в гостях с минимальным счётом «Воины Минью» уступили «Бенфике». На своём поле с разницей в пару мячей «Брага» обыграла «Санта Клару» (5:3).

Ничейным исходом со счётом 1:1 завершилась игра прошлого тура с «Боавиштой».

«Пасуш де Феррейра»

Предпоследнее место занимают «бобры» в чемпионате на сегодняшний день. Команда гарантированно вылетает из высшего футбольного дивизиона Португалии. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков с участием «Пасуша». В сухую, пропустив четыре гола, команда проиграла дома «Спортингу». «Шавиш» одержал победу над «бобрами» в позапрошлом туре Примейра-лиги.

На прошлых выходных со счётом 3:1 «Пасуш де Феррейра» выиграл у команды «Риу Аве».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брага» – 1.25

Ничья – 6.40

Победит «Пасуш де Феррейра» – 10.00

Победит «Брага» с форой -1.5 – 1.67

Обе забьют — нет – 2.03

Обе забьют — да – 1.78

Тотал голов больше 3.5 голов – 1.99

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.82

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

Одно поражение потерпела «Брага» в пяти последних матчах

За тот же период «бобры» проиграли в трёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.67 на победу «Браги» с форой -1.5 гола. С разницей в пару голов «оружейники» обыграют «бобров». «Воины Минью» объективно сильнее своего оппонента.