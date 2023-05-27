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«Брага» – «Пасуш де Феррейра»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:47
«Брага» – «Пасуш де Феррейра»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примейра-лиги чемпионата Португалии «Брага» – «Пасуш де Феррейра», который состоится 27 мая 2023 года

«Брага»

«Оружейники» в турнирной таблице чемпионата Португалии занимают на текущий момент третье место. 34-ый тур Примейра-лиги заключительный в данном сезоне и у «Браги» не шансов ни улучшить, ни ухудшить своё турнирное положение. Рассмотрим успехи команды в недавних матчах. В матче 31-го тура чемпионата в гостях с минимальным счётом «Воины Минью» уступили «Бенфике». На своём поле с разницей в пару мячей «Брага» обыграла «Санта Клару» (5:3).

Ничейным исходом со счётом 1:1 завершилась игра прошлого тура с «Боавиштой».

«Пасуш де Феррейра»

Предпоследнее место занимают «бобры» в чемпионате на сегодняшний день. Команда гарантированно вылетает из высшего футбольного дивизиона Португалии. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков с участием «Пасуша». В сухую, пропустив четыре гола, команда проиграла дома «Спортингу». «Шавиш» одержал победу над «бобрами» в позапрошлом туре Примейра-лиги.

На прошлых выходных со счётом 3:1 «Пасуш де Феррейра» выиграл у команды «Риу Аве».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Брага» – 1.25
  • Ничья – 6.40
  • Победит «Пасуш де Феррейра» – 10.00
  • Победит «Брага» с форой -1.5 – 1.67
  • Обе забьют — нет – 2.03
  • Обе забьют — да – 1.78
  • Тотал голов больше 3.5 голов – 1.99
  • Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.82

Статистика

  • Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
  • Одно поражение потерпела «Брага» в пяти последних матчах
  • За тот же период «бобры» проиграли в трёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.67 на победу «Браги» с форой -1.5 гола. С разницей в пару голов «оружейники» обыграют «бобров». «Воины Минью» объективно сильнее своего оппонента.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк брага
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 19:14
Спортинг Брага - явный фаворит этого матча. Команда расположилась на третьем месте и она уже не поднимется вверх и не упадёт вниз. Из-за чего коллектив может дать игровое время своим резервным футболистам, которые ждут момента проявить себя и возможность блеснуть своим мастерством. Пасуш ди Феррейра уже закончили для себя сезон и проведут следующий во втором по значимости чемпионате Португалии. Но при этом состав собрался у клуба максимально неуступчивый и иногда проявляет себя с лучших сторон. Особенно на выезде. Ставлю на то, что гости сумеют сохранить за собой фору в 2 гола.
Гость
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