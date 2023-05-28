«Лацио» – «Кремонезе» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» – «Кремонезе», который состоится 28 мая 2023 года

«Лацио»

«Лацио» смог одержать победу в прошлом туре и гарантировал себе место в Лиге чемпионов, тем самым достигнув своей главной цели. Команда занимает третье место с 68 баллами и отстает от второй команды на один балл, имея одну игру в запасе. В случае победы над аутсайдером Серии А римляне смогут выйти на вторую ступеньку в турнирной таблице и порадовать болельщиков.

21 мая «Лацио» с большим трудом обыграл на выезде «Удинезе» (1:0), а 12 мая на своем поле не смог переиграть «Лечче» (2:2).

«Кремонезе»

«Кремонезе» не хватило опыта и качественных исполнителей, чтобы сохранить место в Серии А, но симпатичная команда запомнилась любителям итальянского футбола и многие надеются, что она еще вернется в элитный дивизион. В активе клуба 24 балла, а выездной матч с «Лацио» станет предпоследним для него в этом сезон перед вылетом в Серию В. Несмотря на разный класс команд матч определенно не будет скучным.

20 мая «Кремонезе» проиграл на своем поле «Болонье» (1:5), а 14 числа на выезде уступил и «Ювентусу» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лацио» – 1.25

Ничья – 6.4

Победит «Кремонезе» – 12

Статистика

«Лацио» выиграл шесть из десяти последних матчей в чемпионате Италии

«Кремонезе» не может победить на выезде уже четыре матча подряд

«Лацио» выиграл три из четырех последних встреч с «Кремонезе»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют — нет», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.82. Предполагаем, что матч будет довольно интересный, но одна из команд не сможет отличиться в воротах соперника.