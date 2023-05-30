«Мальмё» – «Дегерфорс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Аллсвенсканы чемпионата Швеции «Мальмё» – «Дегерфорс», который состоится 5 июня 2023 года

«Мальмё»

«Небесно-голубые» в турнирной таблице чемпионата Швеции занимают на данный момент вторую строчку, уступая «Эльфсборгу» только по разнице забитых и пропущенных голов. Освежи в памяти результаты нескольких футбольных поединков команды за последнее время. 14 мая с минимальным счётом «Мальмё» в гостях обыграл команду «Хальмстад». Победный гол за «голубых» забил на шестой добавленной минуте в конце матча двадцатитрехлетний нападающий из Косово Патриот Сейдиу. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Хеккеном» (2:2).

На прошлых выходных «Мальмё» со счётом 0:3 проиграл на выезде «Эльфсборгу».

«Дегерфорс»

«Красно-белые» после одиннадцати матчей занимают двенадцатое место в чемпионате Швеции. В трёх своих крайних матчах «Дегерфорс» не проигрывает. 20 мая на своём поле с разницей в один мяч подопечные Тобиаса Сольберга одержали победу над командой АИК . Ничейным исходом завершилась домашняя встреча с футбольным клубом «Хаммарбю» (2:2).

Ничью раскатали «красно-белые» в прошлом туре с «Варбергом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мальмё» – 1.18

Ничья – 6.80

Победит «Дегерфорс» – 13.00

Победит «Мальмё» с форой -2.5 – 2.32

Обе забьют — нет – 1.71

Обе забьют — да – 2.06

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.09

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.69

Статистика

Из пяти крайних очных встреч четыре завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

В трёх матчах из пяти последних «небесно-голубые» обыграли своих соперников

За аналогичный период «Дегерфорс» одержал одну победу.

Прогноз

«Голубым» необходимо потеснить с первого места «элегантных». Терять очки в предстоящей игре «небесно-голубые» себе не позволят. Хозяева одержат уверенную победу, как минимум, с разницей в три мяча. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.32 на победу «Мальмё» с форой -2.5 гола.