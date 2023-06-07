«Енисей» – «Факел» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на плей-офф РПЛ «Енисей» – «Факел», который состоится 7 июня 2023 года
«Енисей»
«Енисей» редко выигрывает в последних матчах, но все же смог пробиться в стыковые матчи плей-офф за право играть в РПЛ в следующем сезоне. Команду ждет непростой соперник, который показывал хороший футбол в концовке сезона, но не успел сохранить напрямую свое место в элитном дивизионе. Матч обещает быть интересным и напряженным, а от его исхода будет зависеть характер ответного поединка.
03 июня «Енисей» на своем поле сыграл вничью с «Волгой» (0:0), а 27 мая на своем поле уступил на выезде «Кубани» (0:2).
«Факел»
Клуб из Воронежа в конце сезона показывал хорошие результаты, но тяжелое расписание помешало «Факелу» выбраться из зоны вылета. Тем не менее, коллектив сейчас имеет шансы остаться в РПЛ, а для этого необходимо на высоком уровне отыграть первую выездную встречу с «Енисеем», чтобы иметь преимущество в ответной игре на своем стадионе. Матч обещает быть очень интересным, ведь на кону стоит место в РПЛ.
03 июня «Факел» проиграл на выезде немотивированному «Зениту» (0:1), а 28 мая на своем поле оказался сильнее «Крыльев Советов» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Енисей» – 3.8
- Ничья – 3.4
- Победит «Факел» – 2.03
Статистика
- Шесть из десяти последних матчей «Енисея» завершились ничейным результатом
- «Факел» проиграл пять из семи последних матчей на выезде
- Четыре из шести последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Факел» выиграл три из четырех последних поединков с «Енисеем»
Прогноз
Поставить на победу «Факела», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.03. Последние туры РПЛ в исполнении команды из Воронежа дают повод в нее верить. Прогнозируем победу гостей в 1-2 мяча.