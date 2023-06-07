«Енисей» – «Факел» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на плей-офф РПЛ «Енисей» – «Факел», который состоится 7 июня 2023 года

«Енисей»

«Енисей» редко выигрывает в последних матчах, но все же смог пробиться в стыковые матчи плей-офф за право играть в РПЛ в следующем сезоне. Команду ждет непростой соперник, который показывал хороший футбол в концовке сезона, но не успел сохранить напрямую свое место в элитном дивизионе. Матч обещает быть интересным и напряженным, а от его исхода будет зависеть характер ответного поединка.

03 июня «Енисей» на своем поле сыграл вничью с «Волгой» (0:0), а 27 мая на своем поле уступил на выезде «Кубани» (0:2).

«Факел»

Клуб из Воронежа в конце сезона показывал хорошие результаты, но тяжелое расписание помешало «Факелу» выбраться из зоны вылета. Тем не менее, коллектив сейчас имеет шансы остаться в РПЛ , а для этого необходимо на высоком уровне отыграть первую выездную встречу с «Енисеем», чтобы иметь преимущество в ответной игре на своем стадионе. Матч обещает быть очень интересным, ведь на кону стоит место в РПЛ .

03 июня «Факел» проиграл на выезде немотивированному «Зениту» (0:1), а 28 мая на своем поле оказался сильнее «Крыльев Советов» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Енисей» – 3.8

Ничья – 3.4

Победит «Факел» – 2.03

Статистика

Шесть из десяти последних матчей «Енисея» завершились ничейным результатом

«Факел» проиграл пять из семи последних матчей на выезде

Четыре из шести последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Факел» выиграл три из четырех последних поединков с «Енисеем»

Прогноз