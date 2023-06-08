«Алавес» – «Эйбар» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на плей-офф Сегунды «Алавес» – «Эйбар», который состоится 8 июня 2023 года
«Алавес»
В первом матче команда смогла противостоять мотивированному сопернику на выезде и теперь на своем стадионе получает хороший шанс выйти в финал плей-офф. Тем не менее, соперника рано списывать со счетов, а это значит, что болельщиков ждет напряженный поединок со своей интригой и нервами. Победитель этой пары выйдет в финал стыковых поединков и встретится с «Леванте».
03 июня «Алавес» сыграл вничью на выезде с «Эйбаром» (1:1), а 27 мая поделил очки с «Лас-Пальмас» (0:0).
«Эйбар»
«Эйбар» практически не выигрывает в последних поединках, тем не менее оставляет за собой шансы побороться за выход в Ла Лигу. По итогам регулярного сезона Сегунды коллектив занял пятое место с 71 баллом, хотя имел огромные шансы попасть в топ-2 турнирной таблицы, но не хватило ресурсов. В выездной встрече гостям очень важно забить первыми, что может обеспечить соперника большими проблемами.
03 июня «Эйбар» не смог обыграть на своем поле «Алавес» (1:1), а 27 мая на выезде минимально одолел «Уэску» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Алавес» – 2.3
- Ничья – 2.9
- Победит «Эйбар» – 3.7
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Алавеса» завершились ничьими
- «Эйбар» выиграл лишь один поединок из десяти последних
- Пять из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на «Алавес», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. Предполагаем, что хозяева смогут лучше использовать свои моменты и выйти в финал квалификации за право сыграть в Ла Лиге в следующем сезоне.