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«Алавес» – «Эйбар» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 10:22
«Алавес» – «Эйбар» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на плей-офф Сегунды «Алавес» – «Эйбар», который состоится 8 июня 2023 года

«Алавес»

В первом матче команда смогла противостоять мотивированному сопернику на выезде и теперь на своем стадионе получает хороший шанс выйти в финал плей-офф. Тем не менее, соперника рано списывать со счетов, а это значит, что болельщиков ждет напряженный поединок со своей интригой и нервами. Победитель этой пары выйдет в финал стыковых поединков и встретится с «Леванте».

03 июня «Алавес» сыграл вничью на выезде с «Эйбаром» (1:1), а 27 мая поделил очки с «Лас-Пальмас» (0:0).

«Эйбар»

«Эйбар» практически не выигрывает в последних поединках, тем не менее оставляет за собой шансы побороться за выход в Ла Лигу. По итогам регулярного сезона Сегунды коллектив занял пятое место с 71 баллом, хотя имел огромные шансы попасть в топ-2 турнирной таблицы, но не хватило ресурсов. В выездной встрече гостям очень важно забить первыми, что может обеспечить соперника большими проблемами.

03 июня «Эйбар» не смог обыграть на своем поле «Алавес» (1:1), а 27 мая на выезде минимально одолел «Уэску» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Алавес» – 2.3
  • Ничья – 2.9
  • Победит «Эйбар» – 3.7

Статистика

  • Четыре из пяти последних матчей «Алавеса» завершились ничьими
  • «Эйбар» выиграл лишь один поединок из десяти последних
  • Пять из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на «Алавес», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. Предполагаем, что хозяева смогут лучше использовать свои моменты и выйти в финал квалификации за право сыграть в Ла Лиге в следующем сезоне.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 13:06
На мой субъективный взгляд, перед ответным поединком шансы хозяев поля на общий успех выглядят несколько предпочтительнее. Алавес нынче демонстрирует более содержательную игру и сначала текущего года не проиграл ни одного матча. Более того, как уже было подмечено «уничтожители бобов» еще и практически идеально выступают на своей арене, уступив на протяжении всего сезона только Леванте. Эйбар тем временем в последние пару месяцев не столь убедителен, как по качеству игры, так и по результатам.
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