«Алавес» – «Эйбар» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на плей-офф Сегунды «Алавес» – «Эйбар», который состоится 8 июня 2023 года

«Алавес»

В первом матче команда смогла противостоять мотивированному сопернику на выезде и теперь на своем стадионе получает хороший шанс выйти в финал плей-офф. Тем не менее, соперника рано списывать со счетов, а это значит, что болельщиков ждет напряженный поединок со своей интригой и нервами. Победитель этой пары выйдет в финал стыковых поединков и встретится с «Леванте».

03 июня «Алавес» сыграл вничью на выезде с «Эйбаром» (1:1), а 27 мая поделил очки с «Лас-Пальмас» (0:0).

«Эйбар»

«Эйбар» практически не выигрывает в последних поединках, тем не менее оставляет за собой шансы побороться за выход в Ла Лигу. По итогам регулярного сезона Сегунды коллектив занял пятое место с 71 баллом, хотя имел огромные шансы попасть в топ-2 турнирной таблицы, но не хватило ресурсов. В выездной встрече гостям очень важно забить первыми, что может обеспечить соперника большими проблемами.

03 июня «Эйбар» не смог обыграть на своем поле «Алавес» (1:1), а 27 мая на выезде минимально одолел «Уэску» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Алавес» – 2.3

Ничья – 2.9

Победит «Эйбар» – 3.7

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Алавеса» завершились ничьими

«Эйбар» выиграл лишь один поединок из десяти последних

Пять из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на «Алавес», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. Предполагаем, что хозяева смогут лучше использовать свои моменты и выйти в финал квалификации за право сыграть в Ла Лиге в следующем сезоне.