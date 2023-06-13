Через мучения и боль. Путь Гвардиолы в Лиге чемпионов

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вчера, 09:36

Лихой старт и болезненные полуфиналы.

Гвардиола снова выиграл Лигу чемпионов. Когда он сделал это в первый раз, стал самым молодым тренером, добившимся такого успеха. Через пару лет он его повторил. И казалось, что это только начало большой серии. Но затем образовалась огромная пауза, которую удалось прервать только сейчас. Хотя все это время Гвардиола тренировал сильнейшие команды Европы. Его часто обвиняли в том, что он слишком много «мудрит», из-за чего теряет потенциальную победу в Лиге чемпионов. Давайте вместе с ним пройдем путь во всех кампаниях.

«Барселона»-2008/09 – победа

Лето 2008 года стало странным для «Барселоны». После ухода Франка Райкарда президент клуба Жоан Лапорта предпочел назначить на место главного тренера наставника «Барселоны Б» Гвардиолу, а не, например, Жозе Моуриньо. Оглядываясь сейчас назад, легко заявлять, что «Барселона» с тем составом обязана была становиться претендентом на победу. Но не все было так очевидно.

После убедительных побед в плей-офф над «Лионом» и «Баварией» в полуфинале «Барселона» сошлась с «Челси», и тогда карьера Гвардиолы могла обернуться совсем иначе. Это легендарное противостояние, сделавшее имя судьи Тома Эвребе культовым, правда, не в лучшем смысле. А в финале голы Это’О и Месси принесли «Барселоне» победу над «Манчестер Юнайтед».

«Барселона»-2009/10 – полуфинал

Когда Моуриньо не получил пост главного тренера «Барселоны», его это задело. В полуфинале ЛЧ 2010 года его «Интер» сошелся с каталонцами, и португалец сделал противостояние личным, а не битвой двух клубов. Тогда началось по-настоящему соперничество двух этих тренеров. Эту баталию рассматривали как сражение двух философий, но Моуриньо был уверен, что его команда играет не только эффективно, но и привлекательно.

В Милане «Интер» победил со счетом 3:1, а на выезде включил все механизмы сдерживания и уступил со счетом – 0:1, чего «Барселоне» для прохода было мало. Тогда много говорилось, что у каталонцев был более привлекательный футбол, более сильная команда, но нельзя отрицать, что «Интер» Моуриньо в 2010 году умел становиться несокрушимой скалой.

«Барселона»-2010/11 – победа

Этот триумф можно считать одним из пиковых достижений Гвардиолы и самой красивой «Барселоны», которая имела статус одной из сильнейших команд мира. Хави, Иньеста, Бускетс, Вилья и Месси были на высоте. В финале на «Уэмбли» они одолели «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1. Сам Алекс Фергюсон восхищался каталонской командой.

В полуфинале тогда «Барселона» выбила «Реал». А больше всего проблем испытала в 1/8 финала, где в Лондоне уступила «Арсеналу», причем победный мяч забил Аршавин. А в Испании при счете 1:1 «канониры» остались в меньшинстве из-за удаления ван Перси, и каталонцы выиграли со счетом 3:1.

«Барселона»-2011/12 – полуфинал

В последнем сезоне Гвардиолы в «Барселоне» команда без особого труда дошла до полуфинала. Разбили «Байер» с суммарным счетом 10:2, одолели «Милан» в четвертьфинале. А в полуфинале уже наткнулись на «Челси». Здесь уже не было Моуриньо, но была закаленная бригада его бойцов, некоторые из них хорошо помнили 2009 год и обидный проигрыш «Барселоне».

В первой игре «Челси» добыл победу со счетом 1:0 благодаря голу Дрогба. А на выезде вырвал ничью со счетом 2:2 с голом Торреса в самом конце встречи. Месть «Челси» состоялась, а вот Гвардиоле надолго пришлось отложить реализацию планов по третьему «ушастому».

«Бавария»-2013/14 – полуфинал

Казалось, что Гвардиола продолжит собирать трофеи, потому что «Барселону» он сменил не на какой-то скромный клуб, а на вполне себе солидный «титульный пылесос» из Мюнхена. Тогда, наверное, в среде недоброжелателей Пепа появилась и стала развиваться мысль о том, что он не может считаться гениальным и топовым тренером, потому что работал только с сильнейшими клубами, которые имели почти неограниченный относительно конкурентов ресурс. Но сопоставимого успеха не возникало.

Перед «Баварией» Гвардиола год провел в Нью-Йорке, где набирался сил и вдохновения. Мюнхенцев же он взял после Юппа Хайнкеса, который выиграл с ними Лигу чемпионов. Гвардиоле предстояло защитить титул. И до полуфинала «Бавария» проскочила легко. А там наткнулась на «Реал», который заставил Гвардиолу всерьез объясняться, потому что мадридцы на выезде обыграли соперника со счетом 4:0.

Тогда в воздухе повисло много вопросов о способности Гвардиолы применять свою тактику времен «Барселоны» в других командах, о ее эффективности в целом. Заговорили и о том, что игроки «Баварии» просто проигнорировали в какой-то момент установки тренера. В общем, как всегда после таких болезненных поражений возникло много рассуждений с критикой.

«Бавария»-2014/15 – полуфинал

Теперь «Бавария» была более злой и безжалостной. Гвардиола стал перестраивать ее под себя, делая важные приобретения и меняя схему. «Бавария» мощно прошла групповую стадию ЛЧ и 1/8 финала с четвертьфиналом. А в полуфинале опять все пошло наперекосяк. На этот раз сломала все первая игра. Причем благодаря Месси, который теперь уже был против Гвардиолы.

«Барселона» разгромила «Баварию» со счетом 3:0. А в ответной встрече мюнхенцы все же победили. Но счета 3:2 оказалось недостаточно для прохода в финал, где встретились «Барселона» и «Ювентус» с известным исходом в пользу каталонцев.

«Бавария»-2015/16 – полуфинал

Еще один сезон в «Баварии», еще один титул в Бундеслиге, еще один проигранный полуфинал. На этот раз его выбила другая испанская команда. Причем это был наименее убедительный прорыв Гвардиолы к полуфиналу среди всех. В 1/8 финала «Ювентус» удалось дожать только в дополнительное время, в четвертьфинале чуть не опростоволосились против «Бенфики», но дальше везение не продлилось.

В полуфинале все решило правило выездного гола. Противостояние с «Атлетико» завершилось суммарно вничью со счетом 2:2, но мадридцы забили больше в гостях. И на этом путь Гвардиолы к трофею Лиги чемпионов в «Баварии» завершился. Многое говорилось о разного рода нестыковках в Мюнхене: между тренером и боссами, между тренером и лидерами команды, между тренером и философией клуба. Но так или иначе этот опыт стал некоторым ударом для Гвардиолы, который получил большие ресурсы и возможности, а ожиданий не оправдал. Только вот следующий клуб Пепа вложит еще больше времени и денег, но своего дождется.

«Манчестер Сити»-2016/17 — 1/8 финала

Сезон-2016/17 был настроечным, переходным. Поэтому больших ожиданий с ходу не возникало. Впрочем, сама манера вылета в 1/8 финала Лиги чемпионов вызвала массу вопросов. На выезде «Сити» обыграл «Монако» со счетом 3:1, но дома уступил 3:5 и вылетел. Наверное, после этой травмы Гвардиола заставил «горожан» ввести моду на очень дорогие закупки защитниками. И это был первый сезон Хосепа без трофеев вовсе.

«Манчестер Сити»-2017/18 – четвертьфинал

Ответ критикам после минувшего сезона был достойным – 100 очков в чемпионате. Но над солнечным сезоном нависла туча – Лига чемпионов. Причем в четвертьфинале «горожанам» мощно досталось от «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который сумел тактически сломать все построения Гвардиолы. Да и Хосеп начал слишком много мудрить, на что потом не раз будут обращать внимание. В попытках перехитрить соперника он часто в ответственных матчах запутывал только свою команду. С «Ливерпулем» борьбы не получилось. «Красные» выиграли оба матча: 3:0 и 2:1.

«Манчестер Сити»-2018/19 – полуфинал

В 2019 году «Сити» снова выглядел превосходно в Англии, но опять оступился в Лиге чемпионов, причем снова на английском клубе. «Манчестер Сити» проиграл «Тоттенхэму» со счетом 0:1 в первой встрече, а потом Гвардиола стал снова хитрить, устроил драму в ответной игре, которая завершилась победой «горожан», но со счетом 4:3, и «шпоры» благодаря выездным голам прошли дальше.

Снова Гвардиола получил огромную порцию критики. В том числе за «неправильное» использование талантов своих игроков, за отсутствие характера у футболистов, за невнятное построение игры в обороне. Команды Гвардиолы оставались великолепными, но не были непобедимыми.

«Манчестер Сити»-2019/20 – четвертьфинал

В том сезоне по игре у «Манчестер Сити» выстраивался отличный ансамбль, вся команда выглядела сбалансированной и готовой взять трофей в этом сложном розыгрыше с пандемией. В 1/8 финала был пройден «Реал» с помощью двух побед в двух матчах, что вселяло особую уверенность в светлом будущем. Радовало, наверное, и то, что в четвертьфинале достался «Лион», который даже не пробился в том сезоне в еврокубки.

Но снова Гвардиола наступил на старые грабли, начав придумывать какие-то странные схемы против команды, которая откровенно уступала в классе. «Лион» мог быть обыгран в обычном режиме «горожанами». Но Гвардиола сам дал шанс французам, и лионцы его использовали, победив со счетом 3:1. Тогда Пепа критиковали даже футболисты после игры. Это была большая упущенная возможность.

«Манчестер Сити»-2020/21 – финал

В этом розыгрыше «Манчестер Сити» снова рассматривался как один из главных фаворитов. В плей-офф все проходы оформлялись «горожанами» победами в обоих матчах. Так было в играх с двумя «Боруссиями», с ПСЖ . А в финале предстояла встреча с «Челси». В том сезоне эти противники друг другу часто противостояли на решающей стадии. И Гвардиола решил получше подготовиться к финалу Лиги чемпионов. Опять перестарался.

Хотя в какой-то момент казалось, что перестановки Гвардиолы сработают наконец-то. Но гол Хаверца перед перерывом стал единственным. Во втором тайме Канте скушал полузащиту «Сити», который еще и потерял Де Брюйне из-за травмы.

«Манчестер Сити»-2021/22 – полуфинал

Этот сезон Лиги чемпионов прошел под знаком чудес, творимых «Реалом». Одно из них состоялось при содействии «Манчестер Сити», который спокойно шел себе к финалу через «Спортинг» и «Атлетико». Параллельно «Реал» устраивал камбэки с ПСЖ и «Челси». Могло показаться, что на «Сити» запас волшебства иссякнет, но мадридцы смогли проиграть на выезде только со счетом 3:4, хотя «устраивались» на более крупное поражение.

Но в гостях «Сити» тоже повел и вроде бы все контролировал. Пока Родриго не забил дважды, переведя игру в дополнительное время. А там уже Бензема сказал свое слово и вывел «Реал» в финал, оставив Гвардиолу на его «любимой» стадии – полуфинала.

Тут у критиков уже собрались определенные данные для выведения закономерности в виде «серийных» голов, пропускаемых «Сити» при Гвардиоле. От «Монако» два пропустили за восемь минут, от «Ливерпуля» — три за двадцать, от «Тоттенхэма» — два за десять, от «Лиона» — два за десять. И вот теперь от «Реала» тоже досталась серия.

«Манчестер Сити»-2022/23 – победа

И вот она, долгожданная. «Сити» потратил много времени, сил и денег на то, чтобы взять этот трофей. Трудно выделить фактор, который теперь сыграл ключевую роль в том, чтобы Гвардиола снова не упустил победу. Хотя в какой-то момент финала он был близок к этому.

Среди факторов успеха называют феномен Холанда, который наколотил массу голов, называют раскрытие новой роли Гюндогана в качестве лидера, перемещение Стоунза в центр поля, перестройка линии обороны в целом. Но скорее всего все эти факторы сыграли свою роль. Проще говоря, это одна из сильнейших команд современности, а такие совершенны во многих аспектах.