Скандинавские легенды. По их пути пойдут Холанд и Эдегор

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вчера, 22:18

Локальные и глобальные знаменитости Дании, Швеции и Норвегии.

В стереотипном восприятии есть понятия «футбольная страна» и «нефутбольная страна». Обычно это определяется традициями, средним уровнем футболистов и количеством звезд. Скандинавские страны – Норвегию, Данию и Швецию — обычно относят к нефутбольным. Однако в них регулярно рождаются настоящие мировые суперзвезды.

Сейчас снова заговорили об этом. В первую очередь благодаря невероятному норвежцу Эрлингу Холанду, который уничтожает Английскую Премьер-Лигу и Лигу чемпионов. Но и датчанин Мартин Эдегор сделал в этом сезоне много, чтобы продлить чемпионскую мечту «Арсенала». Так что есть повод вспомнить о самых знаменитых скандинавах, оставивших след в истории футбола. Отметим тех, кто наиболее уважаем в своих странах. К их числу наверняка добавятся и Эдегор с Холандом, но пока без них.

Петер Шмейхель (Дания)

Пожалуй, лучший вратарь Северной Европы в истории. Шмейхель харизматичен, ярок и очень эффективен, что главное. Он помог сборной Дании совершить чудо на Евро-1992, а потом уверенно выступал за «Манчестер Юнайтед», где выиграл Лигу чемпионов в 1999-м, пять чемпионских титулов. Хотя для фанатов МЮ его год в «Манчестер Сити» чуть омрачил очарование. Шмейхель собрал массу индивидуальных наград и уж точно может считаться легендой.

Златан Ибрагимович (Швеция)

Неоднократный чемпион Нидерландов, Италии, Испании, Франции входит в список лучших нападающих мира. Невероятный список трофеев, личных и командных, страдает только от нехватки победы в Лиге чемпионов, что для фигуры такого масштаба кажется трагедией. Златан стал легендой еще до завершения карьеры.

С момента дебюта в «Мальме» в 1999 году Ибрагимович неустанно совершенствовал свою игру, провел более 850 матчей, забил больше 500 голов за «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «Манчестер Юнайтед», ПСЖ и «Лос-Анджелес Гэлакси». Разумеется, для Швеции это один из символов страны. Он может поражать не только на футбольном поле, но и в интервью, поскольку не лезет за словом в карман. А в футбольной карьере у него было несколько пиков – и каждый болельщик вспомнит свою ассоциацию с невероятным Ибрагимовичем.

Оле-Гуннар Сульшер (Норвегия)

До нынешнего взлета Холанда самым известным норвежским футболистом был Сульшер, который еще напомнил о себе и недавним заходом на тренерскую скамейку «Манчестер Юнайтед». В этой ипостаси у него получилось похуже, чем в качестве игрока. Большую часть своей 17-летней карьеры футболиста Сульшер провел в МЮ , с которым выиграл шесть чемпионских титулов и Лигу чемпионов в 1999 году. Норвежец смог стать легендой, играя зачастую вторую скрипку и мастерски выходя на замену.

Хенрик Ларссон (Швеция)

Швед для защитников соперников был настоящим призраком – неуловимым. Это быстрый, жесткий форвард, умеющий касанием решить вопрос с голами. Ларссон – смертоносный нападающий, который обладал как раз тем самым инстинктом убийцы. Он ловко находил пространство, где в следующий момент окажется мяч. Кто-то скажет, что Ларссон слишком много времени провел в «Селтике» для игрока такого масштаба. Но и уже после ухода оттуда он смог поддержать высочайший уровень, поиграв в «Барселоне», где стал победителем Лиги чемпионов в 2006 году, внеся решающий вклад в финале.

Йон-Арне Риисе (Норвегия)

Крайний защитник с мощнейшим ударом, которым наносил увечья соперникам мячом. Но известен не этим. Один из наиболее знаковых футболистов в истории Норвегии, рекордсмен по числу матчей за сборную этой страны – 110 игр в его активе. Пик карьеры и славы пришелся на выступления в «Ливерпуле», где он провел семь лет и с которым выиграл Лигу чемпионов в 2005-м. Хотя у него есть титул чемпиона Франции, добытый с «Монако» в 2000 году, и победа в чемпионате Кипра с АПОЭЛом в 2015-м.

Микаэль и Брайан Лаудруп (Дания)

В 2006 году Микаэля Лаудрупа в Дании признали лучшим футболистом страны в истории. И с этим трудно спорить. Те, кто пересекался с ним на поле, часто называли Микаэля самым умным игроком, способным изобрести передачу любой сложности. Он брал трофеи с «Аяксом», «Реалом» и «Ювентусом», входил в команду мечты Йохана Кройфа в «Барселоне», где тоже его путь был усеян титулами.

Что примечательно, его брат Брайан Лаудруп, который младше на четыре года, тоже оказался успешным футболистом, хотя сейчас Микаэля вспоминают чаще. Между тем игроком года в Дании Брайан становился чаще, чем Микаэль. Также у младшего брата трофеи с «Миланом», «Рейнджерс» и «Челси», плюс чемпионат Европы 1992 года, мимо которого проехал Микаэль.

Томас Гравесен (Дания)

Но есть скандинавские легенды, которые трофеями не разжились, а в историю своих стран вошли прочно. Среди таких – Гравесен, «Бешеный пес», который однажды выбил зубы бразильцу Роналдо, хотя они были в одной команде. За сборную Дании Гравесен провел 66 матчей. На клубном уровне датчанин хоть и успел повыступать за «Реал», все же стал легендой в «Эвертоне», где провел пять лет и стал первым иностранцем в истории клуба, сыгравшим за него более ста матчей.

Томас Бролин (Швеция)

Бролин по прозвищу «Золотой мальчик» большую часть карьеры провел в «Парме» в начале 1990-х. Клубные трофеи связаны с этим клубом: Кубок кубков, Кубок УЕФА , Кубок Италии, Суперкубок Европы. Со сборной Швеции он стал бронзовым призером чемпионата мира в 1994 году и запомнился яркой игрой на Евро-1992. В первой половине 1990-х Бролин был на пути к статусу легенды. Карьера подпортилась, когда футболист перешел в «Лидс», где начал конфликтовать с главным тренером Ховардом Уилкинсоном.

Аллан Симонсен (Дания)

Список не был бы полноценным, если бы в нем не оказалось Симонсена, которого сейчас мало кто помнит, но он вообще-то единственный датчанин, который выиграл «Золотой мяч». Случилось это в 1977 году. Трехкратный чемпион Дании с «Вайле», трехкратный чемпион Германии с менхенгладбахской «Боруссией» смог также зацепить трофеи и с «Барселоной». В Дании это легенда.

Торбьерн Свенссен (Норвегия)

Еще одна легенда из далеких времен. В 1961 году Свенссен стал лишь вторым игроком в мире, который провел за сборную больше ста матчей. Быстрее него лишь англичанин Билли Райт достиг этой отметки. Свенссен всю карьеру провел в «Сандефьорде», где играл с 1945 по 1964 год. Им восхищались на родине. Он успел представить сборную Норвегии и на Олимпийских играх 1952 года. Всего на его счету 104 матча за норвежскую национальную команду, причем в 93 встречах он был ее капитаном.